Los requisitos para cambio de domicilio ante el INE

Si te mudaste de casa y necesitas hacer un cambio de domicilio en tu credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) esta información es para ti.

Documentos necesarios para hacer el cambio de domicilio en el INE

Necesitas tres documentos:

1. Documento de nacionalidad, que pueden ser

Acta de nacimiento o

Carta de naturalización para el caso de los extranjeros.



2. Identificación con fotografía, que pueden ser

Credencial del INE pasada

Pasaporte

Cédula profesional.

Licencia de conducir.

Cartilla del Servicio Militar Nacional.

Credencial de servicio público.

Documentos de escuelas públicas o privadas con un máximo de 10 años de haber sido expedido.

Credenciales de derechohabientes.

Credenciales de identificación laboral.



3. Comprobante del nuevo domicilio

Recibos de pago de impuestos y/o servicios.

Estados de cuenta.

Contrato de arrendamiento reciente.

Copia certificada de escrituras.



¿Qué hago si no tengo comprobante de domicilio?

En caso de que el ciudadano no cuente con alguno de los comprobantes de domicilio señalados anteriormente, podrá presentar dos testigos, uno de los cuales deberán estar inscrito en el Padrón Electoral en el mismo municipio o alcaldía y otro de la misma entidad federativa o alguna entidad colindante. Los testigos deberán de identificarse con alguna de sus huellas dactilares o con su Credencial para Votar, manifestar la razón de su dicho bajo protesta de decir verdad, misma que deberá ser asentada en el acta testimonial, la cual será digitalizada conforme al procedimiento que para tal efecto apruebe esta Comisión Nacional de Vigilancia, y sólo podrán serlo hasta por cuatro ocasiones en un lapso de 120 días naturales.



Pasos para solicitar el cambio de domicilio en el INE

1. Debes obtener una cita en el INE en este SITIO.

2. Una vez realizada la cita se te indicará el escritorio de atención que te corresponderá.

Estando en el módulo el día de la cita los pasos a seguir son los siguientes:

1 - Deberás presentar los tres documentos de identificación: Nacionalidad, Domicilio y fotografía. Es importante recordar que deben ser originales y sin enmendaduras o tachaduras.

2 - El personal te preguntará que tipo de trámite quieres llevar a cabo. Debes responder que deseas tramitar el Cambio de domicilio.

3 - El personal completará un formulario digital con tus datos, tus huellas dactilares y fotografía digital, que realizarán en el módulo. También digitalizarán los documentos presentados y, por último, te pedirán una firma en una tableta digital.

4 - Te darán un formato impreso que contiene tus datos. En este paso es muy importante revisar que los datos sean correctos porque así quedarán registrados en el INE. Deberás firmar en los recuadros asignados.

5 - Te entregarán un comprobante del trámite realizado. En el comprobante aparecerá la fecha a partir de la cual puedes volver al módulo a recoger tu Credencial para Votar, si es que la estás tramitando. Es conveniente no perder este comprobante ya que será necesario para retirar documentación.

¿Cómo recoger documentación del INE?

Si hiciste un trámite en el INE que requiere recoger documentación, como por ejemplo la Credencial pada Votar, debes presentarte en el mismo módulo donde la solicitaste. Debes llevar el comprobante que recibiste al hacer el trámite en tu primera cita.