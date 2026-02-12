Lotería Nacional presenta billete por 90 años de la ESEF

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- La Lotería Nacional, junto a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) conmemoraron los 90 años de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF) con un billete conmemorativo dedicado a dicha institución que impulsa el deporte escolar y la formación de docentes y profesionales.

Presentación oficial del billete conmemorativo

La presentación del billete del Sorteo Superior No. 2874 estuvo a cargo de la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de AEFCM, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, quienes compartieron su reconocimiento a la Escuela Superior.

En su mensaje, Olivia Salomón expresó que esta conmemoración a través del billete de la Lotería Nacional, se trata de un reconocimiento del Estado mexicano a su impacto social, "es inscribir su legado en la memoria colectiva del país, es llevar su historia a cada rincón de México".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agregó que como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, el deporte es salud, es prevención, es comunidad y es paz, "el deporte hoy se consolida como una auténtica política de Estado, una estrategia de salud pública, una herramienta de prevención y un camino para construir comunidad y paz social".

Participación y alcance del billete conmemorativo

En el evento participaron estudiantes, docentes, administrativos y egresados quienes escucharon decir a la titular de Lotería Nacional que a lo largo de nueve décadas, la ESEF ha formado a miles de docentes que hoy enseñan en escuelas de todo el país y que su presencia se refleja en generaciones enteras.

En total se emitieron dos millones 400 mil cachitos, mismos que ya salieron a la venta en más de 11 mil puntos en todo el país. Olivia Salomón agregó que cada cachito lleva el reconocimiento a maestras, maestros y directivos, alumnas y alumnos que han hecho del movimiento una herramienta educativa y del deporte un camino de transformación social.

Por su parte, el titular de AEFCM, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, expresó su profundo agradecimiento a la Lotería Nacional por sumarse a los festejos de nueve décadas de historia y destacó que el billete es el reflejo de que "la educación pública está siempre ligada a lo mejor de la construcción de nuestro pueblo y nación".