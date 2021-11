Lozoya apela prisión preventiva que lo mantiene en el Reclusorio Norte

El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, apeló las dos prisiones preventivas que le fueron impuestas en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados y por las que permanece en el Reclusorio Norte desde hace menos de un mes.

De acuerdo con Alejandro Rojas Pruneda, abogado de Lozoya, la defensa ya presentó dos recursos de apelación con los que buscan que sean revocadas las medidas que mantienen preso al exfuncionario.

Los recursos deberán ser resueltos por un tribunal federal de apelación para definir si fue o no legal que se modificara la medida de libertad condicional de la que Lozoya gozó por más de un año.

Las medidas fueron modificadas en audiencias del 3 y 10 de noviembre a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el argumento de que existe riesgo de fuga.

En el caso Odebrecht la FGR indicó que en agosto pasado recibió la traducción de los estados de cuenta de una empresa vinculada a Lozoya en los que se detectó que el ex funcionario tiene acceso a dos millones de euros.

Añadió que el hecho de que el exdirector de Pemex fuera exhibido en redes sociales cenando en un lujoso restaurante en la Ciudad de México demostraba un comportamiento procesal "poco pudoroso".

La defensa argumentó que Lozoya no estaba impedido para visitar los lugares que quisiera dentro de la Ciudad de México y zona conurbada.

En el caso Agro Nitrogenados la FGR solicitó la medida de prisión preventiva justificada para adecuarla a la que ya le había sido impuesta a Lozoya por la causa penal de Odebrecht.