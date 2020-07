Lozoya estará dos o tres días más en el hospital: abogado

Hasta ahora los médicos que atienden al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, calculan que permanecerá dos o tres días más en el hospital.

"Él se mantendrá todavía bajo tratamiento médico algunos días en el hospital, así lo han determinado los especialistas, no solamente el especialista privado que le atiende aquí en el hospital, sino también los peritos oficiales de la Fiscalía General de la República", señaló su abogado Miguel Ontiveros al salir del Hospital Ángeles Pedregal desde donde él y su cliente comparecieron por videoconferencia a la audiencia inicial por el caso Odebrecht.

"Tiene todavía una estancia de dos a tres días en el hospital hasta que sea dado de alta, son términos técnicos médicos en los que yo no puedo abundar pero todavía se mantendrá al interior del hospital".

Ontiveros afirmó que una vez que el ex funcionario sea dado de alta podrá transitar libremente por la ciudad de México mediante la utilización del brazalete electrónico que le fue impuesto por dos jueces de control.

Luego de 14 horas de audiencia, el abogado precisó que su cliente no es, ni será, testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) porque esta figura únicamente procede para casos de delincuencia organizada.

Por ello, explicó que su cliente busca un criterio de oportunidad con el que colaborará con la FGR para entregar información sobre los altos mandos vinculados con los casos de corrupción por los que Lozoya ha sido vinculado a proceso tanto en la investigación por Agronitrogenados como por Odebrecht.

"No hay un plazo establecido para que la Fiscalía otorgue el criterio de oportunidad, solamente la postura doctrinal más avanzada señala que sea antes de que el ministerio público formule la acusación pero para eso faltan, por lo menos, los seis meses.

"En los próximos días, semanas, meses, lo que disponga la Fiscalía General de la República se va a valorar si esta institución acepta acoger al señor Emilio Lozoya Austin en el marco del criterio de oportunidad", agregó.