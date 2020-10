Lozoya solicita amparo contra nuevo aseguramiento de su casa

El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, solicitó un amparo contra la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de asegurar nuevamente su casa de Lomas de Bezares.

Su demanda fue radicada en el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, sin embargo, no fue admitida a trámite.

Esto, debido a que el juez ordenó hacer una búsqueda de los antecedentes del caso y detectó que en el año 2019, Lozoya tramitó un amparo contra el aseguramiento decretado desde el 28 de mayo de 2019 por la FGR sobre su casa ubicada en Ladera 20, en la Colonia Lomas de Bezares.

Ese amparo fue resuelto por la Juez Octavo de Distrito en la materia y en revisión el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México invalidó el aseguramiento y dejó abierta la posibilidad de que la FGR dicte una nueva medida sobre el inmueble en la que aclare que el menaje de casa no está incluido.

El pasado 22 de septiembre, la FGR dictó un nuevo aseguramiento sobre la casa de Lomas de Bezares que es el acto que ahora Emilio Lozoya reclama mediante amparo.

Por ello, el juez Primero de Distrito ordenó enviar la demanda del ex director de Pemex a su homóloga, la juez Octavo de Distrito para que resuelva este nuevo amparo.

"Si bien, las autoridades no son las mismas, lo importante, conforme a la hipótesis que nos rige es que los actos reclamados en ambos juicios derivan de los mismos hechos y de la misma carpeta de investigación. Además, el presente asunto se promovió con posterioridad a la demanda que originó el juicio de amparo 744/2019, de la homóloga Octavo de Distrito de la misma materia y especialidad. Por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, no corresponde conocer ni resolver este juicio de amparo 530/2020-IX-A. Por tanto: a) Se forma cuaderno de antecedentes. b) Se ordena remitir de forma completa y legible, las constancias que integran el juicio de amparo 530/2020-IX-A a la Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a cuya titular se solicita acuse de recibo e informe si acepta o no su conocimiento", señaló el juez.