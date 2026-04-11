Luchan contra plaga de lechuguilla en Yosocuta

Huajuapan, Oax.- Niñeces, jóvenes, mujeres, hombres y familias completas se citan antes de las 7:00 de la mañana para retirar la lechuguilla acuática o lechuga de agua, que ha invadido por completo la presa de Yosocuta, en Huajuapan de León, Oaxaca.

"Las personas que venimos a ayudar es porque de alguna manera hacemos uso de la presa, por ejemplo, nosotros practicamos el deporte de la pesca y siempre venimos acá", dice un vecino de Huajuapan junto a un grupo de amistades que terminaron su turno y le ceden el lugar a otras personas que se sumaron a retirar la lechuguilla.

Mauro Ramírez, presidente del comisariado ejidal de la comunidad de La Estancia, dice que es la primera vez que acuden a apoyar en la invasión de esta planta, habían ido antes, pero a recoger la basura que se acumula en la presa.

En otra de las orillas de la presa, cuya extensión es de 59 kilómetros, están presentes niños acompañados de sus madres y padres del Biciclub Huajuapan A.C., así como estudiantes de secundaria y familias completas de la Confederación Internacional de Trabajadores, distintos colectivos de taxis, camiones e incluso empresas privadas que prestaron vehículos y herramientas de trabajo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La lechuguilla, identificada por su nombre científico como Pistia stratiotes, es una planta invasora que ha avanzado en las aguas de la presa Lázaro Cárdenas construida en 1970 en la agencia municipal de San Francisco Yosocuta, perteneciente a Huajuapan de León. La presa, impulsada por el general Lázaro Cárdenas para abastecer canales de riego, suministra agua a más del 60% de la población.