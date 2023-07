Luego de 11 días, niño será entregado a sus abuelos, confirma abogado

A-AA+

TOLUCA, Méx., julio 28 (EL UNIVERSAL).- Este sábado será entregado Christopher con sus abuelos José Alberto y Mariana, confirmó el representante legal de Jesús Adib "N" y Laura "N", la pareja de padres que agredieron a una docente del kinder "Frida Khalo" en Cuautitlán Izcalli.

Tras 11 días bajo custodia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y del DIF mexiquense, el pequeño regresará a casa, pues hasta el momento ha convivido con sus abuelitos en el albergue Villa Hogar, localizado en Toluca.

Lo anterior, pues los abuelos paternos del niño de 3 años han pedido a la autoridad que les permita hacerse cargo del menor, mientras se resuelve la situación jurídica de sus padres, quienes el martes 18 de julio fueron detenidos al salir del Centro de Justicia para las Mujeres, llamado el edificio rosa, por las presuntas agresiones a la maestra Brenda y Roselia, la empleada de cocina del kínder al que acudía su hijo.

José Alberto, el abuelo paterno, ha pedido que el niño no asuma consecuencias porque si bien admite que su hijo y nuera cometieron un delito al agredir a la docente dentro de las instalaciones de la escuela particular, ellos son la red de apoyo del menor y pueden hacerse cargo.

De acuerdo con las últimas declaraciones de los abuelitos, el menor no entiende por qué está lejos de casa y dónde están sus padres, está triste y quiere estar con su familia.

Es así que este sábado se prevé que llegue sus abuelitos puedan acogerlo, mientras se resuelven los procesos judiciales que enfrentan sus padres por los delitos de extorsión y Jesús Adib por el delito de homicidio en grado de tentativa.