Madre buscadora de Cajeme encuentra sin vida a su hijo

CIUDAD DE MÉXICO, enero 3 (EL UNIVERSAL).- Maribel Ruiz, madre buscadora, cumplió su promesa: encontró a su hijo Valentín Manuel, desaparecido justo hace cuatro años.

El pasado 23 de diciembre, la mujer acudió a un terreno entre Campo 60 y Campo 30, en el Valle del Yaqui, junto a otras integrantes del colectivo Madres Rastreadoras de Cajeme.

En un reporte anónimo, les informaron que en una noria había varios cuerpos y una vaca encima, pero solo encontraron restos humanos, al parecer de dos personas.

Las pruebas de ADN confirmaron que algunos de los restos óseos pertenecen a Valentín Manuel Morales Ruiz, desaparecido el 9 de diciembre de 2018, en el Campo 30.

Sus compañeras del colectivo confirmaron en redes sociales que la madre buscadora encontró a su hijo.

"Una madre no tiene por qué encontrar así a su hijo, hoy nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestra compañera y hermana del mismo dolor Maribel Ruiz, ya que el día 23 de diciembre del 2022 encontramos en una noria a su hijo, hoy por la mañana llegó la prueba de ADN dónde confirmaron tan lamentable noticia, estamos contigo hermana".

"Cuatro años de buscar a tu hijo y tantas angustias que pasaste, al fin lo tendrás de regreso compañera, sabemos que nunca perdiste la fe y la esperanza de volver a tenerlo de regreso, desgraciadamente no como tú lo esperabas, pero se acaba tu incertidumbre de saber dónde está, te abrazamos con mucho cariño estamos contigo".

Al joven localizado sin vida también le dedicaron unas palabras: "Tu madre es una guerrera que luchó sin descanso hasta poder regresarte de nuevo a casa".

"Pasamos muchas situaciones en búsquedas, pero aun así no se miraba el cansancio en la mirada de tu mamá.

Ten la certeza que como el primer día que te tuvo en sus brazos de igual manera te seguirá amando estés donde estés Valentín, descansa en paz y desde allá cuida de todas las personas que te aman. No es un adiós si no un hasta pronto".

Con la frase "promesa cumplida", el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme concluyó con mensajes de encontrados sentimientos, ante la localización de uno de jóvenes desaparecidos.

El jueves 30 de diciembre, también en Cajeme fue localizado por vecinos, el cuerpo de al parecer Karla Janeth Noriega Sepúlveda, reportada desaparecida el día 22 del mismo mes.

Su cuerpo fue abandonado frente al Templo San Ramón Nonato, ubicado en las calles Río Moctezuma y bulevar Las Torres de la colonia Libertad.

En su cuerpo con manos atadas y señales de tortura, dejaron clavado un mensaje en su abdomen.

Jesús Elías Rojo Ibarra, desparecido el 16 de diciembre, fue localizado sin vida por sus familiares el pasado 22 de diciembre.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó que el 27 de diciembre, fueron localizados sin vida Gilberto García Lugo y Jesús Armando Luzania Bretado, desparecidos el 23 de diciembre, en Guaymas, Sonora. Se desconoce si los hechos están relacionados entre sí.

Cirilo Anaya Corona, desaparecido en Hermosillo, el 18 de noviembre, fue reportado sin vida el 18 de diciembre.