Madre de Pablo Lemus, candidato de MC en Jalisco, amenaza a reportera

La madre de Pablo Lemus Navarro, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Guadalajara, amenazó a la corresponsal de la revista Proceso en Jalisco, Gloria Reza, por lo que la periodista interpuso una denunciara ante la Fiscalía de Jalisco; por su parte, el candidato argumentó que su mamá padece demencia senil.

Después de que la periodista diera cuenta en sus redes sociales de la supuesta desaparición de un ciudadano que tuvo un altercado con el equipo de seguridad del candidato emecista, Maya Navarro de Lemus, madre de Pablo Lemus Navarro, acusó a la reportera de falsear información y la amenazó asegurando que con solo pedirlo, podría mandarla golpear por policías y guaruras que cuidan a su hijo.

"Falsa en su información. Sin escrúpulos. Abona con sus mentiras a la desunión de la ciudad. Abiertamente Morena. No es imparcial. No es periodista. Es nota roja", escribió la mamá del candidato tras ver la información publicada por Reza.

Como repuesta a lo anterior, la reportera señaló: "Tan grandote Pablo Lemus y sale su mamá a defenderlo. Se enojó por el video en que ventilé a su hijo, quien no solo es falso, también corrupto, como lo demostrado en mis notas. Sra, se nota que no lee lo que escribo, soy apartidista".

Lo siguiente fue la amenaza de la madre del candidato: "Que tienes que sacar lo que escribo seudo periodista chayotera de Chairos que le tienen miedo y pavor a mi hijo. Te gustaría que te mandara a ti a los policías y su equipo de campaña que protegen a mi hijo, que golpearon en su evento en días pasados. Llamo y lo pido" (sic).

Tras la denuncia de la periodista ante la Fiscalía del estado, la dependencia le otorgó medidas de protección y este domingo el equipo de campaña de Pablo Lemus emitió un comunicado en el que lamentó el intercambio de mensajes entre la periodista y la madre del candidato, que tiene 80 años y "es una mujer enferma"; además responsabilizó a Morena de aprovechar la situación para golpear la campaña del emecista.

"Lamentamos que se esté atacando a una mujer que padece demencia senil con el único fin de golear la campaña de Pablo Lemus. Lamentamos que actores políticos y candidatos aprovechen el intercambio entre una periodista y una mujer enferma para tratar de ganar votos y simpatías electorales. Lamentamos que Morrena y su acólitos conviertan un episodio desafortunado en la bandera de su campaña política", señala el comunicado.