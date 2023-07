Madres Buscadoras, consternadas por aumento en desapariciones

A-AA+

HERMOSILLO, Son., julio 5 (EL UNIVERSAL).- Ceci Patricia Flores Armenta, líder de Madres Buscadoras de Sonora, externó que las integrantes del colectivo se encuentran consternadas ante tantas desapariciones de personas que se están registrando en Sonora, en especial en Caborca.

Dijo que en las últimas horas han reportado 8 personas desaparecidas, pero está convencida de qué hay muchas más, solo que las familias por miedo no denuncian.

Pidió a esas familias vencer el miedo y denunciar para que las autoridades trabajen, investiguen y los busquen.

A quienes están privando de la libertad a las personas, a los mismos que les pide un pacto de paz, les clama para que no las desaparezcan que con su muerte pagan sus deudas.

"Queremos que dejen a la familia recuperar la paz"; que les permitan buscar y recuperar a los desaparecidos.

"Se los suplica una madre que perdió dos hijos y que lucha constantemente por ellos, que vive en los montes, completamente en la búsqueda de esos hijos, por esas madres que no tienen el valor y la fuerza para salir a buscarlos".



En Sonora no hay autoridad: Movimiento Ciudadano

Las y los diputados de Movimiento Ciudadano, en compañía del coordinador estatal, señalaron con datos como en la entidad se ha empeorado en temas de seguridad, salud y cumplimiento de la Ley.

En un análisis de la situación actual que atraviesa el estado, la Bancada Naranja junto con el Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano realizaron varios señalamientos en temas prioritarios como: seguridad, salud y cumplimiento de la Ley.

Ernesto de Lucas Hopkins indicó que Sonora encabeza la cifra de secuestros que registra tan solo el pasado mes de mayo, 136 casos; de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

"Dimos el voto de confianza para el cambio del nuevo fiscal, advertimos que no tenían pretextos y las cosas no nomás no han mejorado, continúan empeorando.

"En Caborca y Cajeme van para seis años gobernados por la transformación de cuarta, donde supuestamente iba a existir una gran alianza con las fuerzas estatales y federales, y hoy ocurre absolutamente todo lo contrario, son tierra de nadie".

Por su parte, Manuel Scott, Coordinador Estatal, brindó su solidaridad a las familias y al cuerpo policial de los tres agentes secuestrados e hizo un llamado al alcalde de Cajeme a que deje de arreglar negocios personales y atienda con urgencia el tema de inseguridad que se vive en el municipio.

"Alcalde Javier Lamarque si no puede con el paquete renuncie, si no puede salvaguardar la vida, si no puede cuidar a las y los cajemenses renuncie, porque es el problema que más afecta a los ciudadanos y es el problema al que queremos que le ponga atención".

Los homicidios en Sonora van al alza de manera alarmante y comparando los primeros 20 meses de cuatro sexenios los datos que registra SESNSP son:

· 403 homicidios (septiembre 2003 - abril 2005);

· Mil 040 homicidios (septiembre 2009 - abril 2011);

· Mil 029 homicidios (septiembre 2015 - abril 2017);

· 2 mil 901 homicidios (septiembre 2021 – abril 2023).