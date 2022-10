Maestra tranquiliza a alumnos durante balacera en Empalme, Sonora

Momentos de terror se vivieron en la escuela Primaria, Mariano Silva de la colonia El Sahuaral, de Empalme, Sonora, donde se registró un intensa balacera que según los primeros informes deja como saldo un muerto y dos heridos.

Maestra de la Escuela Primaria "Mariano Silva Cortés" de Empalme, tranquiliza a sus alumnos al registrarse una balacera afuera del plantel, donde sicarios asesinaron a un hombre.

"No se muevan por favor, todos abajo, no se muevan por favor, todos abajo, no pasa nada, no pasa nada", repetía la maestra al momento que les pedía guardar silencio.

En pocos minutos todo se volvió en un caos, padres de familia corrieron a la escuela por sus hijos.La Secretaría de Seguridad Pública informó: "Hace un momento se presentó un ataque directo contra los tripulantes de un vehículo donde resultaron un abatido y dos lesionados en Empalme".Las corporaciones de seguridad de Marina, Policía Estatal y Municipal se encuentran en el lugar resguardando la zona.La Secretaria de Seguridad María Dolores del Río se ha comunicado con la directora de una primaria cercana al lugar de los hechos quien confirma que los estudiantes están resguardados y tranquilos.Poco después avisó: "Los alumnos de la primaria Mario Silva Cortés ya salieron de clases y están con sus familias".Fue un ataque directo a tres hombresSobre el ataque directo a tres hombres que se dio cerca de las instalaciones de esta primaria, la Policía Estatal confirma que a simple vista se detecta que hay armas de alto poder dentro del vehículo.Respecto a la información que circuló de detonaciones en la colonia Fátima de Guaymas, el reporte es falso.

Diversas corporaciones atendieron el llamado sin encontrar evidencia. En entrevista con vecinos desmintieron los hechos, aseveró Seguridad Pública.Este ataque armado se dio a dos días de que un maestro de Guaymas fue apercibido por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) por realizar un simulacro de balacera con sus alumnos de primaria.Ese tipo de improvisaciones confunde, vulnera y expone en redes sociales la integridad de nuestros menores de edad, algo que no permitiremos, expuso la SEC.