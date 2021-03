Maestro de la BUAP llama "huevonas" a alumnas por ausentarse por el 9M

Circula un video en redes sociales en el que un supuesto maestro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se refirió como "huevonas" a alumnas que faltaron a clase vía remota en el marco de las protestas por el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer y el paro 9M.

Aunque no hay mayores datos, se aprecia en la grabación que hace el señalamiento a quienes no acudieron a clase y por esta razón varias mujeres decidieron darle difusión al video.

"No me estén jodiendo las pelotas. La forma de defender a la mujer es trabajando", respondió quien supuestamente es el profesor ante el comentario de un joven que dio razón de la falta de algunas de sus compañeras. Polivalente. Chingona, empoderada. No siendo huevonas", se escucha en el video difundido por el colectivo Justicia Comunitaria Antipatriarcal en Facebook.

Las alumnas no acudieron a clase virtual como parte de la campaña "#UnDíaSinNosotras #9M".

Hasta el momento la BUAP no se ha pronunciado al respecto.