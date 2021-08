Maestro de Universidad Veracruzana califica de "masacre" al aborto

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- Durante clases virtuales, un profesor de la Universidad Veracruzana (UV) se lanzó, con diversos calificativos, en contra de las relaciones entre personas del mismo sexo y del aborto.

El catedrático de las facultades de Contaduría y Administración y de Derecho, Marcelo Pavón, fue exhibido en redes sociales mientras califica como "marranadas, cochinadas, porquerías" y una "distorsión de la sexualidad" las relaciones entre personas del mismo sexo.

"Ahora con tanta distorsión que hay de la sexualidad y esas barbaridades que o voy a hablar mucho y que ahora les permite hombre con hombre y mujer con mujer, yo estoy totalmente en desacuerdo con esas marranadas, cochinadas y porquerías, así de simple", expuso.

Y luego remitió a la Biblia para condenar las relaciones entre personas del mismo sexo.

Además, en la charla que ofrece a los estudiantes, se lanza contra mujeres por "abrir las piernas", dejarse embarazar y luego abortar, hecho que consideró como una "barbaridad" y una "masacre" de un ser.

"Los derechos humanos ahora se están traduciendo para matar a la gente, me voy meter con otro tema polémico, ahora alguien se embaraza y dice tengo derecho a bajarlo, para qué carajos te embarazaste, para qué anduviste abriendo las piernas, te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas si querías andar en tus barbaridades, porque no me parece correcto que un ser que no se puede defender sea masacrado", agregó.

Ante el escándalo, la Dirección de la Facultad de Contaduría y Administración de la UV reprobó el discurso de odio de su catedrático y llamó a la comunidad estudiantil a presentar una denuncia en el Protocolo para Atender la Violencia de Género de la casa de estudios.

"Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia en la comunidad, deben hacerse valer los valores institucionales que han sido pensados atendiendo a la convivencia pacífica en nuestra casa de estudios", expuso en un comunicado de prensa.

Reprobó cualquier discurso que incite al odio y manifestaron su solidaridad y empatía con lo que llamó un diálogo que abone a la pluralidad, equidad y diversidad social.