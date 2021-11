Maestro se disfraza de dibujo que le hizo alumna de 4 años antes de morir; "me dio nostalgia", dice

Para la celebración de Día de Muertos, un profesor de preescolar conmovió a las redes sociales luego de que se disfrazara de un dibujo que le hizo una de sus alumnas días antes de morir.

José Iván De Luna Piña, de 25 años de edad, originario de la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, cuenta que encontró entre sus documentos el dibujo que le hizo una de sus alumnas de 4 años, hace tiempo. Al no saber de qué se iría a disfrazar, decidió hacer algo distinto.

"En ese tiempo yo estaba realizando mis prácticas frente a un grupo de estudiantes y en una clase hablamos sobre características físicas y yo mostré una foto mía y en dicha foto usaba gorra, así que fue con la imagen que ella se quedó de mi, es por eso que me dibujó con gorra; al no saber de qué disfrazarme decidí hacer ese disfraz, con cinta de aislar", dijo.

"La verdad al estarlo haciendo sentí muy bonito y me dio nostalgia, mi corazón se hizo pequeño al recordar a la niña el día que me dio ese dibujo. Sé que me lo hizo con mucho cariño y amor", indicó.

Iván comentó que la niña de nombre Alejandra falleció junto con su madre y hermana en un accidente automovilístico. Recuerda que en ese tiempo Alejandra iba en tercer año de preescolar "era una niña muy inteligente y astuta, además de amorosa".

Luego de que lo publicara en sus redes sociales, más de 50 mil usuarios de Facebook comenzaron a interactuar y comentar en la foto, a lo que Iván comentó:

"La verdad yo no sabía que se había hecho viral, en menos de una hora, porque estaba ocupado en cosas de mi trabajo, pero la verdad sí me asombro mucho el impacto que tuvo mi publicación, sentía muy bonito que la gente me pusiera comentarios positivos hacia mí y hacía mi carrera, incluso en algunos comentarios y mensajes recibidos me ponían: uno de los mejores educadores de México y de Coahuila".

"La verdad hacían que me sintiera pleno con lo que realizaba, no sólo con mi trabajo, si no también con lo que realizo, porque muchos comenzaron a revisar algunas publicaciones que tenía en mi perfil acerca de lo que yo realizo con mis pequeños alumnos", señaló.