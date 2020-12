Maestros de Toluca protestan por adeudos de sueldo

Un grupo de profesores de escuelas públicas de nivel básico protestaron frente a un inmueble de la Secretaría de Educación del Estado de México porque a unos de ellos no les han pagado su sueldo desde hace varios meses y a otros les han aplicado descuentos casi del total de sus percepciones.

Los mentores provenientes de planteles de municipios del oriente del Valle de México y del Valle de Toluca bloquearon durante aproximadamente 40 minutos la avenida José María Morelos, en el centro de la capital de esa entidad mexiquense, lo que provocó problemas a los automovilistas que circulaban por esa vialidad.

"Mi trabajo vale un chicle, 1.00 (peso) de quincena me llegó", "A mí no me pagaron de más y me quitaron todo #pagacompleta" y "Maestros trabajando y el gobierno no pagando", son algunos de los mensajes que exhibieron en pancartas durante su manifestación.

"Hay maestros a los que no les han pagado desde hace seis, siete u ocho quincenas es mucho tiempo de no pagarles. A mí que es esta quincena que sí me afectó porque me descontaron siete mil pesos, no sé por qué, prácticamente toda mi quincena me la quitaron, me dejaron con un peso para sobre vivir esta quincena", dijo Luis Alfredo Martínez, profesor de una escuela de Los Reyes La Paz.

Funcionarios de la dependencia estatal les informaron que se trató de un error administrativo y que será corregido. Les dijeron que el trámite lo tienen que hacer de manera digital, pues debido a la contingencia sanitaria del Covid-19 no lo pueden hacer presencialmente.

"No sabemos cuándo lo harán porque ya pasaron cinco días y a mí sí me genera problemas porque yo tengo que realizar pagos que tengo programados", contó uno de los maestros.

Los inconformes laboran en centros educativos de Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ixtlahuaca, Atlacomulco y Toluca.