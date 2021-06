Maestros piden a la SEP ajustar calendario

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) perfila que el próximo ciclo escolar inicie el 30 de agosto y finalice el 28 de julio de 2022, pero garantizando los 200 días de clases y los tres periodos vacacionales.

En un comunicado emitido luego de que se difundiera un anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) sobre las medidas que se implementarán en el regreso a clases, la SEP detalló que estos periodos vacacionales estarán compuestos por 10 días hábiles para las vacaciones de invierno —del 20 al 31 de diciembre de 2021— y 10 días para las vacaciones de Semana Santa —que comprenderán del 11 al 22 de abril de 2022.

Mientras que a las vacaciones de verano corresponden por lo menos 20 días que iniciarán el 29 de julio de 2022 y su conclusión, indicó, se dará a conocer hasta la publicación oficial del próximo calendario escolar 2022-2023.

Detalló que la próxima semana se dará a conocer el calendario escolar 2021-2022.

Luego de que se difundió un anteproyecto sobre el próximo ciclo escolar 2021-2022, maestros y personal administrativo pidieron a la SEP que se haga un ajuste al calendario escolar 2021-2022, pues habría un mes más de clases, entre otros cambios.

Con el hashtag #AjusteAlCalendarioEscolar y #DignidadAlTrabajoDocente, los profesores externaron sus quejas. "No estuvimos de vacaciones, estuvimos con nuestros alumnos 24/7 sin importar nada, esto es deplorable, exigimos más respeto a nuestra vocación", "los maestros no somos culpables de la pandemia, no estuvimos de vacaciones, trabajamos más que las horas pagadas atendiendo incluso 24/7, con recursos propios, sin apoyo del gobierno... ¿Y ahora nos castigan?", "Mucho nos han recalcado que la educación debe ser de CALIDAD y no de CANTIDAD, ¿Que pasa aquí entonces?" (sic), son algunos de los reclamos que se leen en redes sociales.

Sin embargo, la SEP aclaró que el anteproyecto aún no está vigente, además de que el calendario escolar 2021-2022 aún no se ha publicado.