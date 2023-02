Maestros rechazan curso de nuevo plan educativo

A-AA+

A seis meses de que se implementen los nuevos planes y programas de estudio en los primeros grados de preescolar, primaria y secundaria, cuatro de cada 10 maestros reprueban la capacitación que recibieron sobre la nueva estrategia educativa; 22% la considera regular; 33% dice que es buena, y sólo 5% asegura que es muy buena, de acuerdo con una encuesta que realizó el organismo civil Educación Con Rumbo (ECR).

En conferencia de prensa, Patricia Ganem, coordinadora de Investigación del organismo, destacó que los profesores han advertido que se generará un aprendizaje muy disperso en todos los estudiantes.

"Esto preocupa a los profesores de manera especial", dijo.

La investigadora resaltó que el plan de estudios que presentó la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha sido objeto de varios cambios, lo que ha generado confusión en el sector magisterial.

"Se planteaba una cosa y luego otra. Lo primero que se dijo, y confirma que ha habido imprecisiones y cambios, es que este plan se iba a concretar en progresiones de aprendizaje, tema que ya desapareció", resaltó.

Destacó que para mejorar la enseñanza de los estudiantes de educación básica es necesario que antes de que concluya el actual ciclo escolar 2022-2023 la SEP informe con transparencia todo lo relacionado con la elaboración del nuevo marco curricular y someterlo a la opinión de la comunidad escolar, antes de implementarlo en el preescolar, primaria y secundaria.

Señaló que los resultados de la encuesta arrojan que existen conocimientos dispersos y diferentes por parte de los profesores sobre el Plan 2022, ya que no necesariamente están comprendiendo lo que les piden dentro del nuevo marco curricular.

En cuanto a la percepción de este modelo, Ganem refirió que los docentes señalaron que es distinta a los que se han implementado anteriormente. Aseguraron que existe una insistencia por plantear o abordar los contenidos regionales, pero no saben cómo hacerlo.

Consideró que apostar por la misma y vieja fórmula de modificar el plan, programas y materiales educativos es apostarle a una política educativa que ha fracasado por pasadas administraciones. Agregó que para que el presente ciclo escolar concluya de manera favorable es necesario trazar metas a corto, mediano y largo plazos.

"[Entre] los retos a corto plazo, el más importante es en materia de transparencia: informar sobre todo el proceso de elaboración del marco curricular antes de que finalice el ciclo escolar, inclusive antes de hacer publicidad o quererlo implementar, que verdaderamente lo den a conocer a la opinión pública y, lo más importante, que permitan opinar sobre ello", afirmó.

Dijo que Educación con Rumbo ha insistido permanentemente en la falta de información, en la opacidad de la SEP para establecer un diálogo con los diferentes actores en materia educativa, ya que no han planteado la mínima posibilidad de relación a través de los canales o conductos que establece la ley.

"Nosotros hemos insistido en el Consejo Nacional de Participación Escolar, ese lo tienen cerrado. Por lo [mismo] hemos sugerido que se instale el Consejo Nacional de Participación Social".

Destacó que uno de los retos a largo plazo que tiene la SEP es recuperar a los alumnos que se han perdido, así como revisar las condiciones de trabajo emocional tanto para maestras y maestros como de los estudiantes.

Según cifras de ECR, un millón 423 mil alumnos de los ciclos escolares 2020-2021 y 2021-2022 siguen sin regresar a las aulas, las cuales abandonaron durante la pandemia de Covid-19.

Ganem precisó que 815 mil 740 estudiantes dejaron la escuela durante el ciclo 2020-2021, mientras que 607 mil 413 alumnos lo hicieron en 2021-2022.