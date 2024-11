Conflicto de interés entre magistrados en elección judicial

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propone que su compañero del Tribunal Electoral (TEPJF), el magistrado Felipe Fuentes, se excuse de los asuntos relacionados con la elección del Poder Judicial (PJ), al advertir que existe un conflicto de interés que podría influir en la resolución.

Distintas personas presentaron impugnaciones contra la conformación del comité de evaluación y convocatorias para la elección judicial, además de pedir la excusa del magistrado Fuentes, argumentando que tiene una plaza de magistrado de Circuito, misma que figura en el listado de cargos de magistraturas de circuito que participarán en el proceso electoral extraordinario 2024-2025.

Por este motivo, señalan que podría tener interés jurídico y legitimación para controvertir los actos señalados en las demandas, al haber sido insaculado por el Senado de la República e incluido en la Convocatoria.

En el proyecto que deberá ser sometido a discusión del TEPJF, el magistrado Felipe Fuentes argumenta que no se actualiza la causal de impedimento, y señala que "no tiene ninguna pretensión de obtener un beneficio derivado de la controversia puesta a consideración de la Sala Superior, porque no guarda ningún interés personal en la situación específica que las partes promoventes aducen con motivo del proceso electoral en curso".

Sin embargo, el magistrado Rodríguez Mondragón sostiene que sí se actualiza el impedimento, ya que "el interés del magistrado no se actualiza en función de si participa o no en el proceso electivo, sino en que ostenta la titularidad de una

magistratura de circuito que, justamente con motivo de los actos reclamados, se determinó que esa plaza se renovará en el 2025 y no en 2027, lo cual es independiente a su declinación".