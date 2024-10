Magistrados y jueces acuerdan levantar paro; burócratas continúan protetas

Magistrados y jueces federales dejaron solos a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y decidieron levantar el paro de labores en rechazo a la reforma judicial.

La directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), Juana Fuentes Velázquez, informó que prevén reanudar actividades jurisdiccionales el próximo miércoles.

Burócratas del PJF protestan afuera del Senado

Durante la sesión ordinaria para el sorteo de 414 magistraturas y 371 juzgados de circuito en los que se elegirán juzgadores por voto popular en 2025, decenas de trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) se movilizaron afuera del Senado de la República.

Sobre la avenida Paseo de la Reforma, en la puerta 6 del recinto legislativo, trabajadores del primer circuito se reunieron desde las 9 horas de este sábado para continuar las protestas en contra de la llamada tómbola judicial.

Así como para hacer patente la violación al Estado de derecho, desconociendo las resoluciones del Poder Judicial "realizando la tómbola de jueces y magistrados del bienestar", señalaron.

Con la consigna, "Exámenes sí, tómbola no" y "Soy trabajador y también soy abogado, no soy senador", manifestantes se hicieron presentes para expresar su desacuerdo ante este proceso.

Los manifestantes esperan que los senadores oficialistas escuchen sus peticiones.

Líderes del movimiento han tomado el micrófono para criticar la reforma judicial, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, y también colocaron carteles afuera del Senado.

"Esta reforma de microondas está plagada de errores, de contradicciones y de inconsistencias que la hacen inviable. El mismo Arturo Saldívar, unos meses antes, cuando todavía no era funcionario (...) se quejó de nuestra férrea oposición a la reforma diciendo que todas las formalidades parlamentarias estaban cubiertas, porque se había presentado desde el 5 de febrero, pero nadie la había tomado en serio. Pues claro que nadie la tomó en serio, ni siquiera él", dijo el secretario Víctor Mata.

Señaló que la reforma al Poder Judicial es un engendro legislativo que se obtuvo a partir de la cooptación y la intimidación a los senadores de la República, el pasado 7 de septiembre.

PJ de CDMX convoca a paro nacional

En medio de la protesta en contra de la tómbola judicial, trabajadores del Poder Judicial en la Ciudad de México convocaron a sus homólogos a unificarse y levantar un paro nacional indefinido a iniciar, tentativamente, el miércoles 16 de octubre.

"Queremos convocar, a los poderes judiciales locales y estatales de la República Mexicana para que comprendan que esta reforma no nos afecta solamente a los jueces y magistrados, esto va a ir en cascada, nos va a afectar a la base trabajadora en cuestión de sueldos tabulares", expresó Alejandro Yonary, trabajador del PJ de la CDMX.

Hasta el momento, solo tres estados han confirmado su participación: Chihuahua, Querétaro y Jalisco.

Expresaron que la población está muy quieta y apática, sin hacer conciencia de que la reforma judicial afecta a todos. Ellos llamaron a sus compañeros, a todos los que trabajan en poderes judiciales locales, para que se unan a al Poder Judicial de la capital del país en un solo paro indefinido.

"El Poder Judicial de la Ciudad de México ha estado presente en todas y cada una de las marchas desde que llegaron aquí al Senado de la República. (...) Por favor comprendan, Fonac -que es una prestación extralegal-, todos los estímulos y las remuneraciones están en peligro", expresaron.

En la puerta 6 del Senado de la República manifestantes mostraron apoyo a la decisión y entonaron: "¡Que viva el Poder Judicial!".