Malena Ríos pide revisar actuación de juez de Oaxaca

OAXACA, Oax., febrero 11 (EL UNIVERSAL).- La activista María Elena Ríos Ortiz hizo un llamado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, a revisar la actuación del juez Ponciano Velasco Velasco, en el caso de tentativa de feminicidio del que fue víctima la saxofonista mixteca.

En un video difundido en sus redes sociales, María Elena Ríos expuso frente a los juzgados de San Bartolo Coyotepec que Velasco Velasco, juez décimo de Distrito en el estado, rechazó un escrito que la víctima de ataque con ácido y su equipo legal entregaron la semana pasada.

De acuerdo con la joven, el argumento del juez fue que el escrito no incluye la leyenda: "protesto decir verdad".

Además, expuso que fue el juez Velasco Velasco quien aceptó más de 10 amparos a la defensa de Juan Antonio Vera Carrizal, presunto responsable intelectual del ataque con ácido del 9 de septiembre de 2019, en Huajuapan de León.

Estas dilaciones, explicó, alargan más el proceso e impiden que el caso llegue a la audiencia de debate, donde se definirá la responsabilidad del imputado en el delito de tentativa de feminicidio.

"El juez Ponciano Velasco Velasco ha permitido la revictimización por parte de Juan Antonio Vera Carrizal y su defensa, al dar datos privados para dañar mi integridad y que, evidentemente, me han puesto en peligro", señaló.

Asimismo, dicho juez ha requerido por más de 10 ocasiones que Ríos Ortiz se presente en el juzgado a ratificar su domicilio para recibir notificaciones.

Añadió que es este juez es quien tiene a cargo la próxima resolución tras un amparo interpuesto por la defensa del imputado, para no dar garantía a la reparación del daño integral, a la que María Elena tiene derecho como sobreviviente de intento de femicidio.