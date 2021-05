Mamá de Brandon tiene derecho a demandar por homicidio: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aceptó que hubo una tardanza para entregar el cuerpo de Brandon Giovanni, quien perdió la vida tras el colapso de la Línea 12 registrado el pasado 3 de mayo, pero no fue por mala fe; sin embargo, comentó que su mamá está en el derecho de presentar la denuncia y ellos cooperarán en todo lo que se requiera.

"El gobierno hizo, en todo momento, lo que consideró, la fiscalía también, en este caso es cierto que pasó tiempo en la identificación de su hijo, pero nunca hubo de parte de la fiscalía, por lo que no vimos en su actuación, una mala fe, pero ella está en su derecho de presentar esa denuncia y nosotros de acompañarla en todo lo que ella requiera, y en todo caso, de atender estas denuncias que se presenten", dijo.

EL UNIVERSAL informó que Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni, presentará una denuncia contra el gobierno de la Ciudad de México por el mal servicio que ha recibido después del accidente, por ello, la mandataria local indicó que jamás entrarán en discusión con una víctima, pues ellos están en todo su derecho de presentar estas denuncias y el gobierno tienen la obligación de seguirlos atendiendo, sea que presenten denuncias o no.

"Ella tiene sus razones y está en su derecho de presentar sus denuncias y por supuesto, nosotros en la obligación de atenderlas, no vamos a entrar en una discusión con ella y con el dolor que en este momento tiene, jamás; entonces, está en su derecho y nosotros, aún con estas denuncias, siempre está la puerta abierta para estar en comunicación con ellos y tiene derecho a todo lo que está otorgando en este momento la Comisión de Víctimas, pero si ella toma la decisión de hacer una denuncia, está en su derecho", expuso.

Refirió que las instituciones que están relacionadas en este caso entregarán toda la información que les sea solicitada para que se realicen las investigaciones.

--Alistan demanda

Marisol Tapia, madre del menor Brandon Giovanni Hernández, quien perdió la vida en el derrumbe de la Línea 12 del Metro, dio a conocer que presentará una denuncia penal contra el Gobierno de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y contra quien resulte responsable por los delitos de homicidio doloso, omisión del servicio y uso indebido del servicio público, debido al deceso de su hijo.

La mujer solicitó la intervención de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, a fin de que coadyuve en la defensa y el litigio que sostendrá contra la administración pública por el mal servicio que ha recibido desde que ocurrió el accidente el pasado 3 de mayo.