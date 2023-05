¿Mamá debe trabajar el 10 de mayo o es feriado oficial?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- A unos días del festejo por el Día de las Madres, surgen algunas preguntas respecto a los días de descanso en los horarios laborales.

No es para menos; pues se busca que, en esa fecha tan especial, las mamás puedan disfrutarlo plenamente.

Sin embargo, los mexicanos deberán adaptarse a distintas situaciones para conmemorar un día tan especial. Es decir, no sólo depende de situaciones laborales, como el día de descanso, sino de otros factores económicos y sociales.

Aunque, a decir verdad, lo importante es no dejar pasar desapercibido el festejo. Una buena opción para regalar algo a mamá puede ser un detalle hecho a mano, en el que se incluyan algunos de sus dulces favoritos o una salida que no requiera un gasto que impacte el bolsillo.

Asimismo, una comida hecha en casa con especial dedicatoria para la reina del hogar puede ser algo representativo; pues también es comprensible que algunas familias mexicanas no estén en un buen momento económico.

Aunque muchas personas tendrán descanso ese día, será por un acuerdo con el jefe directo, ya que la Ley Federal del Trabajo, no lo establece como día feriado.

En el Capítulo 3 de dicha Ley, en el apartado "Días de descanso", artículo 74 se presentan los días que sí cuentan como descanso obligatorio y son:

· 1 de enero;

· Primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;

· Tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;

· 1 de mayo;

· 16 de septiembre;

· Tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

· 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;

· 25 de diciembre y el día que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Pero, como recomendación, si mamá debe ir a trabajar en su horario normal, lo ideal sería buscar la manera de consentirla, después de todo, es su día.