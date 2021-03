Mamá y hermana de joven desaparecida desde 2018, marchan en el 8M

Sofía Méndez permanece desaparecida desde el 28 de julio de 2018, Lucía y Adriana Méndez, su mamá y su hermana, marcharon este 8 de marzo para exigir justicia.

Su entonces pareja, Jesús Eduardo Ávila era el principal señalado como responsable de su desaparición pero en cuanto lo detuvieron se ahorcó antes de que pudiera declarar qué pasó con Sofía.

Ahora, la única persona detenida es la esposa de Ávila quien amenazó a Sofía un mes antes de su desaparición y hasta ahora no ha dado pista alguna para dar con el paradero de la joven.

"Ella fue a mi casa a amenazarla y al mes desapareció mi hija. El muy cobarde se ahorcó en SEIDO", señaló Lucía.

Aunque el caso fue atraído por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la ahora Fiscalía General encabezada por Alejandro Gertz Manero decidió enviar el asunto a su homóloga en la Ciudad de México.

"La FGR mandó el caso al fuero común, el proceso es muy desgastante, no han hecho nada en el proceso de mi hermana, actualmente no hay ningún responsable por la desaparición de mi hermana, no avanzan los juicios, no se ha dado ni siquiera ninguna señal ni siquiera de dónde está Sofía", comentó Adriana Méndez.

El día que Sofía desapareció salió de su trabajo aproximadamente a las 20:30 horas en la alcaldía Benito Juárez, se dirigió a la refaccionaria que tenía su novio y desde entonces nadie supo más de ella.

"La esposa sabe qué fue lo que hicieron con mi hija", relató Lucía.

"Ella salió de trabajar como a las 8:30 pm se va a la refaccionaria con el novio que después salió que hasta estaba involucrado en trata de blancas".