Manchester City cae ante Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones

Errores defensivos le costaron caro al Manchester City y Barcelona, ya que ambos equipos sufrieron notables derrotas el martes en la Liga de Campeones.

En el partido número 100 de Pep Guardiola como entrenador del City en la Liga de Campeones, su equipo tuvo dificultades para lidiar con las rápidas transiciones del Bayer Leverkusen en una derrota 2-0, mientras que Barcelona permitió un autogol y una tarjeta roja en su derrota por 3-0 ante el Chelsea.

Guardiola realizó diez cambios en su alineación titular tras la derrota del sábado ante el Newcastle en la Liga Premier. Erling Haaland estuvo entre los que iniciaron en el banquillo, pero el cambio no tuvo el efecto deseado.

Alejandro Grimaldo anotó el primer gol del Leverkusen con un disparo a ras a los 23 minutos y Patrik Schick cabeceó el segundo al 54.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Chelsea venció cómodamente al Barcelona, que jugó con diez hombres, su tercera victoria en la fase de liga para acercarse a la cima.

Fue la segunda derrota para el Barcelona, que se quedó con un hombre menos después de que el defensor Ronald Araújo recibió una segunda tarjeta amarilla justo antes del descanso.

Los locales anotaron con un autogol de Jules Koundé al 27, un buen disparo de Estevão al 55 y un tiro a quemarropa de Liam Delap al 73.

El City podría haberse colocado en la cima de la tabla con una victoria, pero la noche terminó con los tres primeros sin cambios. Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán juegan el miércoles.

El Benfica de Mourinho finalmente gana

José Mourinho consiguió su primera victoria en la Liga de Campeones con su nuevo club, el Benfica, cuando el temprano gol de Samuel Dahl sentó las bases para una victoria por 2-0 sobre el tribulado Ajax. Fue un duelo entre el número 36 y 35 en la clasificación, ya que los dos equipos no habían ganado.

El lateral izquierdo Dahl anotó de volea tras un rebote después de que el portero del Ajax, Vitezslav Jaros, salvó un cabezazo del experimentado defensor del Benfica, Nicolás Otamendi. Leandro Barreiro añadió un segundo gol a los 90 minutos.

El Ajax ha perdido sus cinco partidos de la Liga de Campeones y ha ganado solo uno de sus últimos diez partidos en todas las competiciones.

El delantero canadiense Promise David anotó el único gol cuando el Union Saint-Gilloise de Bélgica ganó 1-0 al Galatasaray, que estaba diezmado por las lesiones. El club turco no contó con el máximo goleador de la Liga de Campeones, Victor Osimhen, lesionado, y terminó con diez hombres después de que el defensor de 18 años Arda Ünyay recibiera dos tarjetas amarillas.

Scott McTominay anotó el gol de apertura cuando el Napoli ganó 2-0 contra el Qarabag de Azerbaiyán. Los aficionados del Napoli conmemoraron el quinto aniversario de la muerte de la leyenda del club Diego Maradona.