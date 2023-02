Manden al basurero de la historia el Plan B, pide Beatriz Pagés

A-AA+

Frente a miles de manifestantes en favor del INE, la periodista Beatriz Pagés señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe echar el Plan B de la Reforma Electoral "al basurero de la historia", porque es inconstitucional e inmoral.

Al abrir la concentración de #MiVotoNoSeToca, Pagés Rebollar hizo un llamado a las y los ministros de la Corte para que atiendan los recursos interpuestos en contra de la reforma.

"Manden al basurero de la historia el Plan B, no avalen una Reforma Electoral inconstitucional e inmoral", expresó entre aplausos y gritos de los presentes.

La también exdiputada subrayó que no deben permitir un crimen de Estado en contra de la democracia; de una reforma electoral maquinada para despedazar al INE y facilitar la ruta a una dictadura electoral.

Plan B, un fraude anunciado, advierte

"Buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana en el 24. El Plan B de la Reforma Electoral es la fraude anunciado", advirtió.

Además, acusó que se quiere impedir la alternancia en las próximas elecciones, e incluso, que el Plan B abre la puerta a que el crimen organizado imponga gobernantes y quizá, hasta la Presidencia de la República.

Por ello, afirmó que este domingo inicia la construcción de un gran frente ciudadano para ganar las elecciones de 2024. "Llenemos las urnas para votar por México", manifestó.

"Estamos en el corazón de la República para defender la democracia, para insistir una y mil veces mal: El INE no se toca; nuestro voto no se roba y para decir, para quién nos quiera escuchar, estamos listos para impedir un golpe a la Constitución y nuestras libertades", expresó.

"Si permitimos que nos roben el voto, después vamos a permitir que nos roben otros derechos y otras libertades", señaló.

"¡No pasarán!", "¡No pasarán!", exclamó Pagés, mientras los manifestantes replicaron ondeando banderas con rosas y blancas en una plancha del zócalo que lucía repleta.