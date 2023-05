Manga ancha a corcholatas muy peligroso rumbo a elecciones, asegura la oposición

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Senadores de oposición consideraron que "es muy peligroso" para la democracia de cara al proceso electoral federal del 2024 que el Instituto Nacional Electoral (INE) permita "manga ancha" a las corcholatas presidenciales y al propio presidente López Obrador al no considerar una violación a la ley los llamados desde Palacio Nacional al voto, ni tampoco la campaña anticipada que realizan los aspirantes oficialistas.

El senador del PAN, Damián Zepeda, dijo que "parecería que el INE en esta nueva etapa será permisivo. Que peligroso. Sin duda veo un INE que parece estar facilitando el abuso por parte del gobierno de la 4T".

Se dijo desde el principio, se debía garantizar autonomía e independencia en el INE. La cercanía de los perfiles escogidos ponía eso en duda, hoy parece estarse confirmando que estarán dándole gusto al gobierno. "Por supuesto que es muy peligroso".

Consideró que el problema siempre es el cambio de criterios, hace apenas un tiempo protegían que no se violara la ley. "Hoy dan manga ancha a las corcholatas y al Presidente a flagrantemente violar la ley. Evidentemente hay una cercanía y decisiones para favorecer al Gobierno".

Exigió al Consejo General del INE y a su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, imparcialidad. "Puede gustarnos o no lo que dice la ley, pero es la ley. El Gobierno NO debe intervenir en temas electorales y los acotes políticos tenemos que respetar y particularmente no usar recursos públicos para campañas. Es evidente lo están haciendo descaradamente".

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, expuso que el INE tiene sus equilibrios internos como órgano colegiado y nuestro sistema de justicia electoral también, por lo que estos incidentes y quejas también recaerán en el Tribunal Electoral, que deberá analizarlos a fondo.

"Evidentemente hay una campaña anticipada y el INE debe comenzar a mostrar tarjetas y poner orden en su papel de árbitro electoral. Es clarísimo que las llamadas corcholatas y otros personajes de Morena están haciendo actos anticipados de campaña y debe sancionarse".

"Nosotros seguimos manteniendo confianza en el árbitro electoral y esperamos que tanto los recientemente nombrados consejeros como los que ya estaban en el cargo, hagan un trabajo a la altura del momento tan delicado que vive la nación", apuntó.