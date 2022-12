Manifestantes protestan afuera del Senado contra reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- Con la consigna de que el INE no se toca, manifestantes encabezados por el empresario Claudio X. González protestan afuera del Senado de la República contra el Plan B de la reforma electoral, que en unas horas más se discutirá y votará en el pleno de la Cámara Alta.

Los manifestantes, de las agrupaciones "Unidos" y "Movimiento Rosa", reclamaron el dispositivo de seguridad que aplica el gobierno capitalino y que les impide acercarse a los accesos del Senado, por lo que la movilización la realizan en la esquina de Insurgentes y la calle Madrid.

?? Sobre la calle Madrid en las inmediaciones del Senado hay presencia de (no) granaderas. Sí, mujeres policías son las que están con escudos en la primera línea.



@XochitlGalvez mueve la valla para que los manifestantes del Plantón Rosa avancen unos cuantos metros pic.twitter.com/nvEuLDCnYp — Laura Brugés (@LauraBruges) December 13, 2022

Y es que desde la madrugada de este martes se inició un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la finalidad de resguardar el Senado de la República ante las movilizaciones anunciadas por agrupaciones de la sociedad civil.Alrededor de la sede parlamentaria se colocaron vallas metálicas, se cerró la circulación vehicular y se restringió el paso vehicular sobre la calle de Madrid.El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, salió para platicar con los manifestantes, entre quienes también se encuentran Fernando Belaunzarán, Amado Avendaño y Raúl Flores, ante quienes se comprometió a interceder para que se les permita realizar su mitin frente al recinto parlamentario."Yo lo que quiero ofrecerles es que haremos el intento, sin ninguna duda, para que ustedes se puedan acercarse, entrar, accesar", expresó el legislador panista.Claudio X. González denunció que cerraron la circulación desde ayer por la noche. "Entonces yo creo que es muy deliberado y muy planeado. Agradecemos el intento y sigan aguantando, sigan aguantando allá adentro", le pidió al coordinador de la bancada blanquiazul.Fernando Belaunzarán comentó que "sería grave que estemos aquí en la esquina no por una decisión del Senado, sin que lo haya pedido la Mesa Directiva, que lo hagan las autoridades políticas"."Vamos a manifestarnos aquí, nada más que si no cabemos aquí vamos a cerrar Insurgentes por culpa de Claudia Sheinbaum. Ella no está pensando en los ciudadanos. (…) Lo único que está haciendo la regenta, porque está actuando como tal, es enseñar el cobre", advirtió.Las decenas de manifestantes que llegaron alrededor de las 9 de la mañana, están confinados por las vallas metálicas en la esquina de Insurgentes y Madrid, donde instalaron una meta pantalla para seguir la sesión del pleno, y de paso "ver el partido" del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Croacia.