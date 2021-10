"Manipulación tras reforma eléctrica"

Ciudad de México.- La defensa que hace el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, sobre la iniciativa de reforma eléctrica se basa en ideología, en la manipulación, en el engaño y en polarizar y dividir a la sociedad, acusó el Consejo Coordinador Empresarial.

La organización empresarial criticó que el gobierno arbitrariamente quiere pasar por alto al Estado de derecho, el cual se basa en el imperio de la ley, división de poderes, sujeción de la administración y al control judicial, derechos y libertades de los ciudadanos y justicia igual para todos.

El CCE, que preside Carlos Salazar Lomelí, pidió a los legisladores sustentar sus votos en torno a la iniciativa y advirtió que los empresarios piden "no a la provocación y a la polarización, sí al diálogo respetuoso para mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva, generadora de empleos y crecimiento en favor del bienestar de México".

La Confederación Patronal de la República Mexicana rechazó que no paguen la luz y que no inviertan en el sector eléctrico como lo aseguró el director General de la CFE, por lo que no deben seguir las descalificaciones y señalamientos sin fundamentos contra ellos.

Para el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, los empresarios quieren un país con energía limpia y barata para todo, para lo cual debe haber una colaboración respetuosa y asumiendo la responsabilidad.