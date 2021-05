Mantenimiento de puentes no es prioridad para 4T

El mantenimiento, conservación y reconstrucción de los puentes ubicados a lo largo de la red federal de carreteras libres de peaje no parece ser una prioridad para la actual administración.

Con recortes al gasto para los programas de conservación rutinaria y reconstrucción de puentes, actualmente 5 mil 838 de este tipo de obras, de un universo total de 9 mil 534 en todo el país, presentan irregularidades.

La lista va desde estructuras con problemas menores hasta daños extremos que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios que transitan por carreteras federales.

Con ello, seis de cada 10 requieren algún tipo de trabajo de mantenimiento, conservación o reconstrucción.

El pasado 22 de abril, un puente peatonal de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, a la altura de la comunidad de Enramadas, en Santa María del Río, se desplomó y provocó el colapso de esa importante vialidad, informó la Guardia Nacional de Carreteras.

La infraestructura cayó sobre un tráiler. Por fortuna no hubo personas lesionadas, sólo daños materiales.

El diagnóstico

El director de Conservación de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Salvador Fernández Ayala, sostuvo en el Análisis Costo-Eficiencia del Programa de Reconstrucción de Puentes para el Ejercicio 2021 que este tipo de infraestructura sufre deterioro "por el efecto del tránsito de vehículos, el medio ambiente y por fenómenos naturales como huracanes o sismos. El tránsito de vehículos, sobre todo los pesados, es la causa más común del deterioro que sufren dichos puentes. El colapso de los puentes se debe al fenómeno de socavación que está íntimamente ligado a huracanes".

Agregó que, para garantizar la seguridad de los usuarios, "es necesario realizar trabajos de reparación o reconstrucción de los puentes, de tal manera que sus estructuras sean estables ante condiciones normales de tránsito, aunque es necesario seleccionar cuáles son los puentes que tienen mayor prioridad de atención considerando que los presupuestos anuales son limitados".

Reconoció: "Al definirse el presupuesto autorizado, generalmente menor al considerado en el programa, es necesario realizar un ajuste de metas hacia la baja".

El documento destaca que se tiene que realizar un ajuste en el listado y sólo atender los puentes prioritarios.

Advirtió que en caso de no llevarse a cabo programas como el de reconstrucción de puentes, "se pondría en riesgo la estabilidad estructural de los mismos y la seguridad de los usuarios".

Recursos escasos

En 2019 se estimó que el programa de conservación de puentes requería 99 millones 731 mil 809 pesos, pero no tuvo asignación, de acuerdo con el portal de Transparencia Presupuestal, Observatorio del Gasto de la SHCP.

Al final se autorizaron 10 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 9 millones 752 mil 589 pesos.

Para 2020 se solicitaron 321 millones 374 mil 269 pesos, pero se aprobaron 192 millones 476 mil 10 pesos y la Dirección de Conservación de Carreteras ejerció 80 millones 216 mil 929 pesos, sólo 24.9% de lo solicitado.

El año pasado se habían solicitado mil 285.4 millones para el programa de reconstrucción de puentes, pero se aprobaron 641.5 millones.

De acuerdo con la clasificación de la SCT sobre el estado físico de los puentes, 3 mil 742 presentan problemas menores con un plazo de atención indefinido. Otros mil 827 tienen daños significativos que requieren intervención en cuatro a seis años; 252 presentan daños importantes y 17 daños extremos cuya atención no debe superar dos años.