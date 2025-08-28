Manuel Velasco se deslinda de señalamientos y no descarta acciones legales

Ciudad de México.– El senador y coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, rechazó ser responsable de actos atribuidos a terceras personas, luego de que un reportaje retomara señalamientos relacionados con su gestión.

El legislador recordó que en su momento ya había ofrecido aclaraciones sobre dichas acusaciones y advirtió que evalúa emprender acciones legales contra quienes resulten responsables.

Velasco subrayó que respeta el trabajo periodístico y la libertad de expresión, pero enfatizó que no permitirá que se le atribuyan hechos sin sustento.