Marca mexicana retira colección de ropa estampada con imágenes de decapitados

La marca de ropa mexicana Industrial causó polémica por la creación de prendas con estampado de una serie de cabezas humanas mutiladas víctimas del narcotráfico en el país.

La nueva colección llamada CORPSES de la marca recordaba en su descripción a la violencia desatada en los últimos 15 años por el narcotráfico en México.

De acuerdo con la explicación de este proyecto, se trataba de un performance "en el que la ropa impacta en la sensación corpórea de las personas al aproximar simbólicamente un cuerpo mutilado al suyo", y con estas piezas de ropa se buscaba "detonar puntos de exploración sensorial y reflexiva que surjan de las experiencias que cada persona tiene respecto a este problema social".

Las sudaderas con el estampado de cabezas mutiladas pertenecían a una serie limitada de productos con un costo de mil 200 pesos y se enviaban a cualquier parte de la república por 100 pesos.

La publicación de la prendas hecha a finales de marzo, y que ya fue eliminada de la cuenta Instagram de la marca, se llenó de críticas por tener un discurso insensible y lucrar con un tema que ha lastimado a tantas familias en México.

De acuerdo con un informe de la ONU, realizado en junio de 2014 y presentado por el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias durante la administración de Felipe Calderón (2006–2012) se registraron 102 mil 696 homicidios dolosos, de los cuales 70 mil fueron relacionados con la guerra contra el narcotráfico.

De hecho, usuarios identificaron la imagen usada por Industrial como de las víctimas de secuestro arrojadas en un bar de Uruapan, Michoacán, en el año 2006. Cuando un comando de 20 hombres con armas largas entró al establecimiento, y tras amagar a las personas que ahí se encontraban, arrojó en la pista de baile cinco cabezas humanas.

Por su parte la revista Melodrama, publicación de resistencia a la moda, señaló: "Uno no puede evitar preguntarse ¿para qué? ¿en qué le ayuda a la sociedad, a la industria de la moda, a las víctimas del narcotráfico, que un proyecto superfluo y con cero empatía o respeto, estetice la violencia que hemos sufrido por años y la estampe en una sudadera de 1200 pesos más envío bajo el argumento, francamente estúpido, de que se trata de un performance?".

"Lamentable la falta de empatía, conciencia, análisis, respeto y HUMANIDAD de @industrialmx y todo su equipo al imprimir, reproducir y vender una imagen tan violenta. Dicen que "los cuerpos son sometidos a procesos de tortura y exposición mediática" pero con su ´performance´ reproducen esa misma violencia que dicen repudiar con tal de posicionarse como ´innovadores´ y ´woke´.", agregó la revista digital.

INDUSTRAIL MX SE DEFIENDE

Ante las críticas, la marca de ropa emitió ayer un comunicado en donde aclaró que las prendas no serán puestas a la venta y que Industrial "NUNCA planteó que estas piezas exploraran una ´estética de violencia´".

"La ropa de esta colección no se ha elaborado dentro de la dinámica de consumo masivo. Industrial es una marca independiente que no pretende incitar al odio o la violencia hacia ningún grupo de personas, nos interesa el diálogo y esta es nuestra principal motivación".

Detalló que la marca no es dirigida ni financiada por personas o intereses extractivistas, y que las personas participantes como "modelxs, stylist, editor, make up y fotógrafxs no se identifican con la propuesta de Industrial".