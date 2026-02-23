Marcelo Ebrard destaca operativo contra Mencho y su impacto

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, afirmó este lunes que el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, "demuestra la fortaleza" del Estado mexicano y abre "perspectivas muy favorables" para el país, también en el terreno económico y comercial.

Al término del lanzamiento de la Plataforma InnovaFest 2026, Ebrard dijo que la acción "demuestra que en nuestro país se está haciendo cumplir la ley" y consideró que esto impacta primero en seguridad y después en la agenda económica y comercial, en un contexto de "gran respeto" hacia México en el terreno internacional.

Señaló que, desde el domingo, cuando se informó de la muerte por parte de las fuerzas federales del narcotraficante más buscado en México y Estados Unidos, siguió "todos los comentarios" y que colegas suyos en Estados Unidos le transmitieron "reconocimiento y felicitación" a la presidenta Claudia Sheinbaum por la decisión de impulsar el operativo.

Operativo militar en Tapalpa culmina con muerte de líder del CJNG

El operativo militar en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, culminó con la muerte de Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el que, según el Gobierno mexicano, se contó con información proporcionada por EE.UU. que permitió ubicar al capo del narcotráfico y arrestarlo tras un enfrentamiento armado.

Ebrard también expresó solidaridad con las familias del Ejército y la Guardia Nacional que murieron "por defendernos a nosotros y a nuestras familias", para quienes en el evento se guardó un minuto de silencio.