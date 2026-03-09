Marcelo Ebrard detalla plan para revisión del T-MEC en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- La

informó que las conclusiones del proceso de

sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá () muestran que 84% de los sectores están de acuerdo con dicho convenio comercial, porque es el pilar de lade América del Norte.Durante el evento de presentación del documento "Resultado de las Mesas depara ladel", en la que participaron sector privado y organizaciones del sector obrero, el secretario de Economía,, dijo que ese será el "mandato" a seguir durante ladel, además de que seguirá la "estrategia basada en sangre fría, precaución, no temor, pero sí administración del tiempo y de los impulsos".Recordó que lacon Estados Unidos empezará ely con Canadá habrá una visita en los primeros días de mayo próximo, para allí definir reuniones bilaterales.Dijo que durante la"no nos podemos dar el lujo de introducirde incertidumbre en la relación entre los... no podemos estar haciendo o discutiendo reglas básicas todo el tiempo".En el evento, el subsecretario de Comercio e Industria de la dependencia,, dijo que, medido por estados, el apoyo que tiene el acuerdo es de 75.9% en lasdel país.Dijo que hayque preocupan a losy son:En primer lugar, la existencia deque no permiten que haya uncomo lo indica el tratado distorsiona el comercio y soninjustificadas.Explicó que "elcuando se respeta; cuando se imponenu otras medidas injustificadas que afectan a la, se ponen en riesgo a las empresas y a la capacidad de ser competitivos frente al resto del mundo y otras regiones".En segundo lugar, consideran que lasdebieranpara aquellos productos donde no hay insumos regionales, tiene que evitarse lay competencia desleal y mantenerse las cadenas de suministro consolidadas."Se requiere que lasque se van a discutir y las que tenemos efectivamente promuevan la, pero también permitan competir con otras regiones del mundo y contribuyan a hacer mejor nuestros".En tercer lugar, el, porque plantearon la necesidad de mejorar la aplicación delde Respuesta Rápida; asimismo, pidieron corregir asimetrías y fortalecer la"Destacaría que laes fundamental, pero siempre que no sea, que no sea solamente en un país, sino que se comparta y que se aplique de manera justa", dijo.En el documento se dijo: "Laes el riesgo más señalado como primera opción con, seguida de la imposición deo restricciones de exportación con 27%".Además de que a los sectores consultados les preocupa el "aplazamiento o cancelación dey condiciones desventajosas para México en el intercambio comercial", así como que se presente una ", imposición dey restricciones de exportación, e".Por su parte, el subsecretario de Comercio Exterior,, dijo que la"está confirmando que tanto en Canadá, en Estados Unidos y en México, estamos siguiendo el proceso que establecimos para llegar a buen puerto el 1º de julio... y que el resultado de estas consultas... confirman un: La necesidad de mantener el Tratado deentre nuestros tres países, todas las industrias lo confirman y todas indican que hay elementos de fortalecimiento". Añadió que alrededor delde la riqueza a nivel mundial, por lo que tiene que trabajarse en fortalecer y mejorar ciertos temas que se incluyen en elExplicó que "si nosotros consideramos que nuestra región tiene grandes, superiores a losde dólares, traernos una proporción de eso que estamos importando hoy de Asia puede generar crecimiento importante y significativo".En el evento estuvieron presentes el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural,; la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR),; la titular del INEGI,; y la directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios, Ana María Aguilar.