Marcelo Ebrard inicia gira con visita a su maestra de kínder

Marcelo Ebrard anunció que iniciará sus recorridos por el país, en busca de la candidatura presidencial, visitando a quien fue su maestra de kinder, "Miss Leti".

"Por gratitud, la madre de todas las virtudes. No estaría aquí si no me hubiera enseñado a leer y escribir", expresó Ebrard a través de un video en Instagram.

Conduciendo su vochito eléctrico hacia el sur de la Ciudad de México, el excanciller afirmó que en estos recorridos se debe escuchar a la gente y tener humildad.

"Lo ando probando porque va a andar en campaña, hasta donde llegue", bromeó sobre su vehículo.

El excanciller tiene programado un evento este lunes a las 11:30 horas en un hotel de la Ciudad de México.