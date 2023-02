Marcha del INE es manifestación de democracia, considera Centro Católico

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- El Centro Católico Multimedial (CCM) consideró que la marcha en favor de la defensa del INE es una "manifestación" de la democracia.

En su editorial semanal resaltaron que en más de un centenar de ciudades del país y en el extranjero se unieron en una sola voz en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Esta concentración de #MiVotoNoSeToca es la manifestación de que la democracia, como afirman los obispos de México, es un indiscutible signo de los tiempos", enfatizaron.

Dijeron que esta marcha podría ser la última oportunidad de que la ciudadanía en las calles, manifieste su desacuerdo ante una norma injusta, retrograda, impopular y lesiva que nos devolvería a los tiempos del autoritarismo.

"El Plan B es una muestra de lo que vive en la conciencia de un dictador sostenido por huestes fúricas. Plagado de irregularidades, estas reformas a las leyes y disposiciones electorales imponen un deleznable propósito. Obcecado y furibundo, el presidente de la República sabe que su oportunidad de transformar ya no es realidad. Su gobierno está bajo la lupa y, conforme avanza al final de su sexenio, la popularidad se le desmorona", enfatizaron.

Subrayaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un objetivo codiciado y, a la vez, odiado; codiciado porque su control representaría ostentar la legitimidad que necesita, odiado porque su autonomía sería clave para derrocar las pretensiones autoritarias.

Por eso, enfatizaron que la movilización de este domingo no es menor, "ahora la consigna no es solo a favor del INE, es por el voto de cada persona".

Puntualizaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convierte ahora en el último de los poderes para exhibir la sumisión del Legislativo e impedir el autoritarismo del Ejecutivo.

"La recta y definitiva decisión de los ministros de la SCJN garantizará recursos para capacitar a los funcionarios de casillas, salvará la profesionalización electoral, continuará la fiscalización de los tiempos de campañas en radio y televisión, protegerá los datos personales sensibles como son las fotografías y las huellas dactilares ahora en el padrón de electores, otorgará certeza a los trabajadores del Servicio Profesional Electoral, entre otros", enfatizaron.

Para finalizar, dijeron que los obispos de México se han sumado a este legítimo reclamo recordando que lo que está en juego no es menor, "la democracia, han dicho, es de los caminos más adecuados para mejorar y fortalecer a las instituciones cívicas y políticas que velan por la libertad, los derechos humanos y la justicia".