Marcha en CDMX por los 43 de Ayotzinapa a 11 años de su desaparición
Cortes viales en la alcaldía Cuauhtémoc por la movilización de manifestantes
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Con motivo de la conmemoración por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esta tarde se lleva a cabo una manifestación sobre Paseo de la Reforma, que partió desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino.
La SSC mantiene un despliegue de elementos de tránsito y de seguridad para encauzar el avance de los contingentes y minimizar el impacto en la movilidad. Se prevé que las afectaciones viales se presenten hasta que los manifestantes arriben a la Plaza de la Constitución.
A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, martes, padres y estudiantes marchan en la Ciudad de México para exigir justicia en el caso. La protesta comenzó en el Ángel de la Independencia y culminará en el Zócalo capitalino.
Con una cuenta del 1 al 43, los familiares de los normalistas iniciaron su caminata. "¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!", es la consigna que han repetido a lo largo de 11 años.
Previo a la marcha, el abogado Isidoro Vicario, representante de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sostuvo que se tienen que profundizar las líneas de investigación que involucran al ejército.
La marcha, encabezada por familiares de los estudiantes desaparecidos y organizaciones sociales, afecta diversas vialidades de la alcaldía Cuauhtémoc debido a los cortes de circulación implementados por la SSC.
De acuerdo con personal de tránsito, los cierres abarcan desde la glorieta de la Diana Cazadora hasta el Eje 1 Norte Guerrero y el Eje Central Lázaro Cárdenas. Asimismo, permanecen bloqueadas las vialidades que convergen con Reforma, como avenida de los Insurgentes, Florencia, avenida Juárez, Bucareli, Rosales y Eje Central.
Las autoridades capitalinas recomendaron a los automovilistas que busquen trasladarse de norte a sur utilizar como alternativas viales el Circuito Interior y el Anillo Periférico. En tanto, quienes necesiten acceder al centro de la ciudad podrán hacerlo por Eje 1 Norte, avenida Cuauhtémoc y Río de la Loza.
