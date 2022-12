Marcha sirvió para empoderar a la gente: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la mega marcha del pasado domingo sirvió mucho para empoderar a la gente, sobre todo en la Ciudad de México, ante lo que consideró una agresión masiva de los medios de comunicación contra su gobierno.

"Ya están me están diciendo que quieren más, no vamos a estar siempre, solo cuando se necesite, porque ¿qué estaba pasando?, sobre todo en la Ciudad de México, porque ahí es donde tienen más control de los medios.

"Los medios se ponen de acuerdo y en la Ciudad de México que siempre ha sido una ciudad progresista, porque ahí se han llevado a cabo movimientos sociales históricos, con tanto bombardeo nunca visto, no se veía tanto ataque al gobierno, a la ciudad de México desde la época del presidente Madero, entonces, un bombardeo así de mentiras, aturde confunde, por eso se habla que la calumnia cuando no mancha tizna".

En conferencia de prensa, en las instalaciones del Museo Naval del Puerto de Veracruz, el Jefe de del Ejecutivo dijo que la Ciudad de México muchos estaban así, confundida.

"Faltaba llamar a una movilización, porque ante una agresión masiva de esas características lo único que queda es mostrar que se trata de una manipulación, algo que no obedece a la realidad".

Señaló que todos se sorprendieron porque llegaron muchas personas de todo el país.

"Yo no la verdad porque ando en todo el país y recojo la opinión de la gente y sé cómo estamos, ayudó mucho, salió la gente y como se dice se empoderaron", dijo.