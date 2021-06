Marchan médicos en Pachuca; exigen justicia por muerte de doctora

Personal de salud, entre médicos y enfermeras, marcharon en la Ciudad de Pachuca para demandar justicia por el asesinato de la residente Beatriz Hernández, quien este día será sepultada, luego de perder la vida bajo custodia de la policía municipal de Progreso.

Los médicos salieron de la explanada del Hospital General, tras hacer una convocatoria pública para que acudieran compañeros de todas las instituciones de salud. Dos médicos que portaban una lona con la fotografía de la doctora Beatriz, en la que exigían justicia encabezaron la protesta que se realizó en silencio.

A su llegada a la plaza Juárez donde se encuentra palacio de gobierno, el jefe de residentes José Antonio Lemus Ordaz, lamentó los hechos donde la joven perdió la vida y demandó una investigación clara sobre lo sucedido.

"Hace un par de días tuve la oportunidad de compartir y acercarme con la familia de nuestra compañera la doctora Beatriz Hernández y no puedo expresar la sensación de dolor que ha dejado en su familia solo queda ofrecerle el apoyo incondicional de todos nosotros y unirnos a esta causa para que se puedan esclarecer cómo ocurrieron los hechos".

Dijo, lo que pasó con Beatriz Hernández pudo ocurrirle a cualquiera, por ello demandó que se encuentre a los culpables y se haga cumplir la ley. "Que esto sirva de antecedente para que no se vuelva a registrar un caso así'', aseveró.

Al término de la manifestación ofrecieron un minuto de silencio y uno de aplausos seguido por el sonar de las sirenas.

La doctora falleció en los separos de la policía municipal de Progreso donde había sido trasladada tras protagonizar un accidente vial donde no hubo lesionados graves. Las autoridades aseguran que la médica se suicidó.

Este caso ha consternado a la opinión pública y se han realizado manifestaciones de activistas y pobladores, en una marcha los participantes quemaron el palacio municipal.