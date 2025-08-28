Marco Rubio viajará a México y Ecuador para abordar prioridades del gobierno de Trump

WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio viajará a México y Ecuador la próxima semana, su cuarto viaje al extranjero en el hemisferio occidental desde que se convirtió en el principal diplomático del presidente Donald Trump en enero.

Rubio, quien ya ha viajado a América Latina y el Caribe dos veces y este año a Canadá, regresará a la región para conversar sobre las prioridades del gobierno de Trump, incluido el frenar la migración ilegal, combatir el crimen organizado y los cárteles de drogas, y contrarrestar lo que Washington considera un comportamiento maligno de China en su patio trasero.

"El cuarto viaje de Rubio a nuestro hemisferio demuestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos para proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestra patria, y asegurar un campo de juego equilibrado para las empresas estadounidenses", declaró el Departamento de Estado.

El primer viaje al extranjero de Rubio como secretario de Estado fue a Panamá, El Salvador, Guatemala y la República Dominicana, durante el cual criticó la influencia china sobre el Canal de Panamá y selló acuerdos con los otros países para aceptar inmigrantes deportados de Estados Unidos. El acuerdo con El Salvador, que podría incluir la deportación de ciudadanos estadounidenses, aún está siendo impugnado en tribunales federales.

Posteriormente, Rubio viajó a Jamaica, Guyana y Surinam.

Un alto funcionario del Departamento de Estado indicó que prácticamente todos los países de América Latina están aceptando ahora el regreso de sus ciudadanos deportados de Estados Unidos y, con la excepción de Nicaragua, la mayoría ha intensificado sus acciones contra los cárteles de las drogas, muchos de los cuales han sido designados organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos.

El funcionario, que habló a condición de guardar el anonimato para adelantar detalles sobre lo que serán conversaciones diplomáticas privadas, también dijo que se ha avanzado en contrarrestar a Beijing en el hemisferio occidental, incluidos pasos tomados por Panamá para recuperar el control de instalaciones portuarias del canal que estaban en manos de empresas chinas y retirarse de la iniciativa china del Cinturón y Ruta de la Seda.

El funcionario señaló que Ecuador está comenzando a intentar liberarse de dicha Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, pero ya carga el peso de lo que llamó deuda "depredadora" con China.

Rubio estará en Ciudad de México y Quito de martes a jueves, informó el Departamento de Estado.