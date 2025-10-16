logo pulso
María Elena Álvarez-Buylla bajo escrutinio por contratos a modo en Conahcyt

Las polémicas contrataciones de María Elena Álvarez-Buylla en el ojo del huracán

Por El Universal

Octubre 16, 2025 02:28 p.m.
A
Foto: El Universal

Foto: El Universal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Senadores de oposición exigieron al Gobierno federal y a la Auditoria Superior de la Federación investigar y sancionar a la exdirectora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla, quien contrató a Estudio MMX para hacer la museografía del Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan, empresa que ya había trabajado para su hija, lo que revela un conflicto de interés.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, dijo que esta es "una más de las transas en el sexenio de López Obrador y en especial en Conahcyt donde además de una persecución a destacados investigadores, ahora sale a la luz pública los negocios de Álvarez-Buylla con contratos a modo".

En entrevista con EL UNIVERSAL dijo que existe un claro conflicto de interés y la exfuncionaria debe de rendir, se le debe investigar y sancionar, pero es evidente que el actual gobierno la va a proteger, como a los exfuncionarios de Segalmex, de Birmex, el huachicol fiscal y de otras dependencias.

"En el sexenio Andrés Manuel López Obrador se dio una persecución feroz contra investigadores, científicos y estudiantes que laboran o estaban becados en el Conahcyt, mientras que su directora realizaba este tipo de contrataciones a modo", apuntó.

"Ahora también sabemos que las transas estuvieron en el sector científico por parte de la ex directora de Conahcyt", concluyó el senador Manuel Añorve.

Cabe destacar que durante su gestión como directora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, contrató por asignación directa al mismo despacho que diseñó la casa-estudio de su hija, Estudio MMX, para hacer la museografía del Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan, un espacio que sigue cerrado al público aunque se inauguró en septiembre de 2024. Conahcyt pagó por ese contrato 4 millones 431 mil 200 pesos.

La relación de Álvarez-Buylla con la firma de arquitectura Estudio MMX comenzó por un negocio particular, el proyecto arquitectónico que se desarrolló dentro de la propiedad de la exfuncionaria y que se dio a conocer en la revista de arquitectura estadounidense dwell.

