Marina asegura 2.5 toneladas de cocaína en Michoacán

La Secretaría de Marina logra decomisar una gran cantidad de cocaína en las costas de Michoacán

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 12:33 p.m.
A
Marina asegura 2.5 toneladas de cocaína en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch informó que, en una operación marítima en las costas de Michoacán, la Secretaría de Marina aseguró alrededor de 2.5 toneladas de cocaína. Con este resultado, en la actual administración suman aproximadamente 51 toneladas de esta droga aseguradas en la mar, evitando que millones de dosis lleguen a los jóvenes.

SLP

El Universal

La Secretaría de Marina logra decomisar una gran cantidad de cocaína en las costas de Michoacán

