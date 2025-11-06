Marina asegura 2.5 toneladas de cocaína en Michoacán
La Secretaría de Marina logra decomisar una gran cantidad de cocaína en las costas de Michoacán
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch informó que, en una operación marítima en las costas de Michoacán, la Secretaría de Marina aseguró alrededor de 2.5 toneladas de cocaína. Con este resultado, en la actual administración suman aproximadamente 51 toneladas de esta droga aseguradas en la mar, evitando que millones de dosis lleguen a los jóvenes.
