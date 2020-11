Marina entrenará a perrito que estaba atrapado en inundaciones; invita a ciudadanos a ponerle nombre (VIDEO)

Le damos la bienvenida al nuevo integrante de #CuatroPatas a la gran #FamiliaNaval, que fue rescatado por personal naval en días pasados.



El perrito rescatado por la Secretaría de Marina en las inundaciones de Tabasco será entrenado por los elementos navales para incorporarlo a las labores de rescate que realiza la institución.

La Semar informó que ahora que la Quinta Zona Naval de Villahermosa, Tabasco, adoptó al perro que elementos navales rescataron este fin de semana en la colonia Gaviotas Sur, el can necesita un nombre.

Por ello, la Marina emitió una convocatoria para que la población participe y envíe sus propuestas para nombrar al nuevo integrante de la Quinta Zona.

"Le damos la bienvenida al nuevo integrante de #CuatroPatas a la gran #FamiliaNaval, que fue rescatado por personal naval en días pasados ¡Ayúdanos a ponerle nombre!

"Envíanos tu propuesta al correo: redessociales@semar.gob.mx no olvides agregar tus datos de contacto", señaló la Marina en sus redes sociales.

Asimismo, difundió un vídeo en el que integrantes de la Quinta Zona Naval cuentan cómo fue el rescate y el estado de salud y de ánimo que ya tiene el perro a quien le observan aptitudes para convertirse algún día en un perro rescatista.

"Se le dio servicio médico veterinario, tenía una condición... muy asustado, deplorable, con hambre, daban hasta ganas de llorar", señaló en el video el teniente Demetrio Feria Cruz de la Quinta Zona Naval.

"Me gustaría que el perrito causara alta en la institución para que nos apoye en las labores de rescate (...) le veo aptitudes muy buenas, positivas, muy pronto se va a incorporar a las labores de la Secretaría de Marina de ayuda y rescate a la población civil".