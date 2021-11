Marisol Cuadras, la activista que salió a pedir alto a la violencia y la asesinaron en Guaymas

La noche de este 25 de noviembre culminó con un ataque armado ocurrido en Guaymas, Sonora, donde murieron tres personas, entre ellos Marisol Cuadras: activista y feminista de 18 años.

Marisol pensaba que toda acción tiene "su eco en la eternidad": por eso mostraba su compromiso con el medio ambiente y su activismo por el feminismo la llevó a formar parte del colectivo "Feministas del Mar", grupo que el pasado 2 de noviembre –por motivo de las festividades del Día de Muertos– convocó una marcha en Guaymas en memoria de las mujeres víctimas de feminicidios.

Ella estudiaba en el Centro De Estudios Tecnológicos Del Mar Guaymas, institución que a propósito del deceso de Cuadras, expresó un mensaje para lamentar lo ocurrido.

"Lamentables hechos del día de hoy, mas lamentables los resultados, CETMAR pide no más violencia, no más inocentes caídos. Te quiero GUAYMAS, te quiero fuerte UNIDOS por ellos...", comunicó el centro educativo.

En sus perfiles de redes sociales se nombraba como una soñadora y que buscaba cumplir sus proyectos; así como ser alguien que buscaba trabajar "por un bien común hacia la sociedad".

Dicha forma de pensar se reflejaba en sus publicaciones, donde se mostraba en reuniones con activistas enfocados en temas como el cuidado al medio ambiente, uno de los principales temas de interés de Marisol, por ejemplo, aquellas en que se encontraban personalidades locales como Aarón Montaño Duarte, fundador de la organización "Reduce tu Huella" y coordinador de "Hermosillo Recicla".

LUCHANDO HASTA EL FINAL

Marisol sabía que su tono de voz era "imponente, muy fuerte" y que contaba con una gran energía que aseguraba que la podría "llegar a meter en problemas"; sin embargo, eso no le importaba porque afirmó siempre tener presente que no se callaría: "porque puedo decir lo que siento y se me de la gana, en el volumen que yo quiera".

Junto con las vías de comunicación oficiales de "Feministas del Mar", Cuadras igualmente difundió la convocatoria para marchar este 25 de noviembre con rumbo hacia el Palacio Municipal de Guaymas.

En sus perfiles publicó fotografías durante la movilización, destacando en redes sociales la trascendencia de una foto en que se encuentra, junto con otras protestantes y Karla Córdova, Presidenta Municipal de Guaymas.

Poco tiempo después del anuncio del asesinato de Marisol, su madre compartió un mensaje en su Facebook personal, lamentado el deceso de su hija, quien solo quería "un mundo mejor".

"Yo soy una madre más que ha perdido en una manifestación a lo más importante que se puede tener en esta vida: un hijo. Yo soy la madre de otra víctima más, sepan que no era nada de lo malo que se pueda decir. Todos y todas las personas que estuvieron con ella como amiga en este corto lapso de su vida sabían que era una mujer sana con sueños, con toda una vida por delante. Sí es verdad que quería alzar la voz y manifestarse, sí es verdad y es no da el derecho de juzgar. No era violencia lo que promulgaba, lo que gritaba: era sólo un mundo mejor para la mujer, para el planeta. Muerte pero a la violencia contra la mujer, contra el hijo (a), al padre, a la hermana, al hermano. Alzo la voz en tu nombre mi amor, por el derecho a la libertad de expresión sin violencia; alzo la voz por la injusticia, alzo la voz por todas y todos los que se han ido. Descansen en paz".

Por su parte, el último tweet de Marisol, el cual decía "quédate con las personas que en este momento de tu vida ya te inciten a hacer tu CV", fue contestado por Ximena León, compañera de Cuadras, integrante de "Feministas del Mar" y partícipe de la movilización de este jueves que culminó con tres muertos:

"y apenas anoche estábamos viendo cómo hacerlo no puedo creerlo mamita no seque decir te amo Marisol", contestó al tweet de Marisol Cuadras.

La propia Ximena comunicó en su propia cuenta de Twitter que se encontraba bien tras lo ocurrido en el municipio sonorense; pero que pese a ello, estaba muy asustada.

Hasta el momento, Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora, y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora han sido las únicas dependencias en comunicar una postura al respecto. A la fecha de publicación de esta nota, Karla Córdova no ha emitido ningún tipo de comunicado o ha ofrecido información sobre lo acontecido.

"Reprobamos categóricamente los hechos violentos en Guaymas. Nuestras condolencias a las y los familiares de las personas fallecidas. Autoridades de los tres órdenes de gobierno se encuentran en el lugar, apoyando investigaciones para llevar ante la justicia a los responsables", expresó Durazo en su cuenta de Twitter.