Marko Cortés invita a "rebeldes" a sumarse a campañas para 2022

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, y la secretaria general, Cecilia Patrón Laviada, invitaron a diversos liderazgos panistas a integrarse como delegados del Comité Ejecutivo Nacional y coordinadores políticos y territoriales para las seis campañas a gobernador en 2022, de alcaldes en Durango y diputados locales en Quintana Roo.

En un comunicado, la cúpula panista anunció al senador Damián Zepeda como coordinador Político y Territorial para la gubernatura de Quintana Roo; al exdiputado federal Gerardo Priego como coordinador Político y Territorial para los diputados locales de Jalisco; así como a la también exdiputada federal Adriana Dávila, como coordinadora Política y Territorial para la gubernatura de Hidalgo.

Asimismo, al exlíder nacional y senador, Gustavo Madero como coordinador Político y Territorial para la gubernatura de Durango; y al exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, como coordinador Político y Territorial para la gubernatura de Oaxaca; y al exsenador Roberto Gil Zuarth, como coordinador Político y Territorial para la gubernatura de Tamaulipas.

Sin embargo, el exlíder nacional panista y senador, Damián Zepeda, rechazó el ofrecimiento y dijo: "Increíble el CEN del PAN. Sin diálogo previo anuncia cargos para quienes hemos difundido una opinión distinta. Infantil, cero política, pura imagen. Yo ayudaré al PAN siempre, en todo el país, en todas las campañas de 2022, 23 y 24, pero no formaré parte de un CEN que no comparto".

Por su parte, Adriana Dávila adelantó que no aceptará el cargo y lamentó que sean las redes sociales el medio por el que Marko Cortés evade sus responsabilidades y distribuye tareas a quienes han manifestado una visión distinta a él.

"Fingir convocar a trabajar unidos, no es diálogo. La política no admite simulación. Como militante, mi trabajo siempre será a favor del PAN, más allá de sus dirigencias", respondió Dávila.

Asimismo, el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, adelantó que tampoco aceptará la convocatoria y dijo que no será cómplice de la destrucción de su partido, ni la extinción de la democracia y libertad.

"Por tercera ocasión reitero mi postura: no participaré en ninguna actividad con la actual dirigencia del PAN. No seré cómplice de la destrucción del partido ni en la extinción de la democracia y la libertad mexicanas. Urge recuperar la altura, visión y talento", posteó en sus redes sociales el exmandatario.

El exaspirante a la dirigencia nacional, Gerardo Priego, también adelantó que no aceptará el cargo, porque, dijo, no son las formas de convocar a un cargo de esta envergadura, en tanto que criticó que es una estrategia de Maquiavelo, pero en versión para niños.

"Es muy burdo, primero vinieron todas las ofensas, la prepotencia, la soberbia, las agresiones durante todo el proceso interno, todas las manipulaciones que hubo y ahora, públicamente quiere aparecer como el inclusivo porque evidentemente no le íbamos a aceptar por las formas y después de todas las ofensas que ha habido, no le íbamos a aceptar ninguno de nosotros. Entonces él le puede decir a sus seguidores que él fue el generoso y nosotros los egoístas, pero eso es de Maquiavelo la versión niños y adolescentes, eso cualquiera con tres centímetros de frente lo puede ver", dijo Priego.

Hasta el momento, se conoce que Roberto Gil no ha aceptado el ofrecimiento. Asimismo, el senador Madero no ha contestado nada a través de sus redes sociales.

En el comunicado de la convocatoria, Marko Cortés dijo que "el resultado de las elecciones del próximo año será un trabajo y logro de todos, porque lo más importante en este momento de dificultad en el país, es la suma de esfuerzos, capacidad, creatividad y conocimiento electoral de todos los panistas, para juntos lograr sumar a más y más ciudadanos que están interesados en ver un México diferente, donde la gente tenga trabajo y le alcance su salario para tener condiciones de vida dignas.

"En Acción Nacional enfrentaremos con éxito y de manera corresponsable las próximas elecciones, le meteremos todo el corazón y la estrategia, por eso, pediremos a varios liderazgos que, con altura de miras, generosidad, compromiso y gratitud partidista, se involucren en tareas concretas para las elecciones del próximo año", señaló.

El líder panista también convocó al exdiputado federal, Agustín Rodríguez como delegado del CEN para Aguascalientes; al diputado federal Santiago Creel como coordinador Político y Territorial para la gubernatura de Aguascalientes, quien ya aceptó.

Al exlíder nacional panista, Marcelo Torres Cofiño, como delegado del CEN para la elección de Durango y quien también ya aceptó; asimismo, como coordinador Político Territorial para las presidencias municipales, el diputado federal Víctor Pérez.

Para Hidalgo convocó como delegado del CEN para Hidalgo a Xavier Azuara; como delegado del CEN para Oaxaca a Oswaldo Contreras y como delegado del CEN para Tamaulipas a Julen Rementería, coordinador de los senadores. Y como delegado del CEN para Quintana Roo, al exgobernador de Jalisco, Emilio González.

"Tenemos que demostrar con hechos que el PAN es la alternativa y que tiene a las y los mejores liderazgos y proyectos para encabezar estos esfuerzos. Por eso convoco a mis compañeros de partido, para que con responsabilidad, gratitud y generosidad panista colaboren con el partido en los retos venideros y todos nos sumemos en los hechos porque la unión hace la fuerza", destacó Marko Cortés.