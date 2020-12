Marta Bárcena dice que se jubila

Washington.- El anuncio de la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, sobre una eventual renuncia "en los próximos meses", tomó por sorpresa a todos.

Y más por el momento que eligió: el día en que el Colegio Electoral confirmó la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales. "Podría haber esperado a que terminara este proceso y después de eso tomar decisiones internas, incluso para hacer trabajo con el equipo de transición", dice Enrique Berruga, exembajador de México ante Naciones Unidas.

Con su retiro, Bárcena cierra una carrera en el servicio exterior mexicano de más de 43 años. La diplomática aseguró primero, en una charla virtual en el Center for the United States and Mexico del Baker Institute, que había decidido jubilarse de forma anticipada, una decisión que confirmó más tarde vía Twitter. "Mi estancia en Estados Unidos ha completado una etapa", explicó. Una etapa en la que, comentó en la charla, ha "servido" a México y al Presidente "fielmente, con lealtad".

Aseguró que se trató de una decisión puramente personal. "Nadie más intervino ni tuvo opinión ni influencia", adelantándose a aquellos que relacionarían su salida con las versiones de una supuesta mala relación con el canciller Marcelo Ebrard.

En su comunicado a través de la red social, Bárcena quiso hacer énfasis en que "nadie me ha regalado puesto alguno en mi carrera diplomática, ni por amiguismo, ni por nepotismo, ni por pertenecer a grupos de poder. Mi carrera la he hecho a base de esfuerzo, disciplina y preparación. Y, sobre todo, con total entrega al servicio de México". Aprovechó para agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador "por haberme dado el honor de representar a su gobierno ante EU.