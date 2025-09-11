Martha Lidia Pérez Gumercindo, la nueva Comisionada Nacional de Búsqueda

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Marta Lidia Pérez Gumercindo, abogada veracruzana designada por Claudia Sheinbaum como la nueva comisionada Nacional de Búsqueda, es maestra en Derecho Procesal Penal y Criminología; cuenta con certificaciones en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

De acuerdo con un perfil presentado por Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Pérez Gumercindo desarrolló a lo largo de su carrera metodologías específicas para la investigación de desapariciones, incluyendo la implementación de la Plataforma Digital de Análisis de Investigación Criminal, que permite estandarizar criterios y garantizar investigaciones más efectivas.

Su experiencia laboral la llevó a trabajar de manera directa y cercana con familias, colectivos y víctimas, integrando un enfoque humanista y de derechos humanos en todas sus funciones.

Además, es autora del curso de Identificación y Manejo Digno de Restos Humanos, diseñado para la aplicación del Protocolo Homologado de Investigación con atención psicosocial.

En la Fiscalía Especializada de Veracruz, Pérez Gumercindo ocupó diversos cargos, entre ellos Fiscal de Investigaciones Ministeriales, Fiscal Regional de la Zona Centro y Fiscal Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas. También fue titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República y Fiscal Supervisora.

Durante su trayectoria, impulsó esquemas de coordinación interinstitucional que consolidaron mecanismos para garantizar investigaciones efectivas con perspectiva de derechos humanos.

Sus resultados, dijo Medina Padilla, incluyen la judicialización de casos históricos de desaparición de personas y delitos conexos, como delincuencia organizada y trata de personas, donde logró combinar capacidad operativa con sensibilidad hacia las víctimas.

Esta experiencia, destacó, será fundamental para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda y atender la crisis de desapariciones en México con un enfoque técnico, humano y coordinado.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció el talento y compromiso de todos los aspirantes al cargo, y subrayó que la designación de Pérez Gumercindo refleja un esfuerzo por garantizar liderazgo con experiencia, conocimiento y empatía, en un momento clave para el fortalecimiento institucional y la protección de las familias de personas desaparecidas.