Marx Arriaga acusa Precarización Laboral en CONAFE y SEP

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Marx Arriaga acusó que el nuevo modelo educativo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) se mantiene por omisiones internas, intereses administrativos y decisiones que permiten la precarización laboral de docentes que reciben alrededor de cinco mil pesos mensuales, sin prestaciones ni derechos sindicales.

Desde las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Guerrero, el director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmó que el esquema con el que opera CONAFE no garantiza el derecho a la educación y que su permanencia responde a prácticas heredadas dentro de la dependencia de gobiernos pasados.

En una transmisión en vivo, Arriaga deslindó al actual gobierno federal y a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del origen del programa, sin embargo, indicó que la responsabilidad proviene de decisiones tomadas al interior de la SEP.

"CONAFE no lo crea la 4T, no lo crea el obradorismo, no es un programa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, es un programa que surge del PRIismo en 1971 y que surge como un servicio educativo para reemplazar a las escuelas con todas las funciones", sostuvo Arriaga.

Explicó que dicho modelo fue diseñado para evitar la inversión en infraestructura educativa en comunidades rurales y que esa lógica se ha mantenido pues las condiciones laborales de los docentes constituyen una forma de abuso administrativo tolerado por la Secretaría y su titular Mario Delgado.

"No puede ser posible que alguien que está frente al grupo, que está haciendo el papel de un maestro, tenga un salario de cinco mil pesos al mes, no tenga prestaciones, no tenga servicio médico, no tenga posibilidad al sindicato".

Asimismo, el director rechazó que CONAFE sea equiparable a la Nueva Escuela Mexicana y sostuvo que dentro de la SEP se ha presentado información incorrecta para justificar el modelo.

"CONAFE no es Nueva Escuela Mexicana, porque la Nueva Escuela Mexicana entiende la educación no como servicio, sino como derecho. Aquí lo que le dicen a nuestro secretario es una mentira".

Marx Arriaga acusó que existen intereses que explican la permanencia del esquema y que estos se encuentran al interior del aparato institucional. "Las cloacas están de viejo sistema en todos lados y están bien afianzadas porque hay negocios atrás."

Por ello, calificó como inadmisible que la SEP mantenga un modelo que paga por debajo del salario mínimo a quienes ejercen funciones docentes y planteó una reconfiguración completa del programa, bajo responsabilidad directa de la Secretaría de Educación Pública.

"Eso es inadmisible, eso es insostenible, eso no es 4T, eso es funcionarios públicos que encontraron la manera de poner a trabajar a compañeros por menos del salario mínimo.

"No va a haber dignidad en CONAFE hasta que todos sus maestros tengan un contrato regular, con un salario homogéneo al resto de maestros, con servicios médicos, derecho a vacaciones, jubilación y el derecho a la organización", indicó.