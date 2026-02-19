Marx Arriaga reacciona a dichos de Sheinbaum tras defenderlo de críticas

Marx Arriaga Navarro, exdirector de Materiales Educativos cesado hace unos días por la Secretaría de Educación Pública (SEP), se pronunció tras culminar su atrincheramiento de 100 horas en las oficinas de la Secretaría, luego de que se negara a dejar el cargo.

Defensa de Claudia Sheinbaum a Marx Arriaga

Arriaga Navarro reaccionó a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las cuales manifestó en su conferencia matutina de este miércoles 19 de febrero en Palacio Nacional.

"¡Es un honor y una honra luchar junto a nuestra presidenta @Claudiashein! El magisterio insurgente le promete resguardar el porvenir y seguir formando desde lo popular y el pensamiento crítico a los ciudadanos que defenderán a nuestra matria. 'Ajtlamis noxochiu ajtlamis nokuik'", escribió.

Declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre Marx Arriaga

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió a Marx Arriaga de "la crítica de la derecha".

"Es un hombre honesto, no hay nada que demuestre lo contrario", dijo al insistirle si se concluyó una investigación contra Arriaga por el presunto cobro de pagos a empleados.

Sheinbaum Pardo calificó a Arriaga como un hombre "culto" y "honesto", además que pidió comparar el currículum del exfuncionario de la SEP con el de sus críticos.

"Pues sí hay un reconocimiento a Marx Arriaga, es un hombre con doctorado, culto, que hizo un gran trabajo al frente de los libros y todo nuestro reconocimiento de Marx. Toda esta crítica de la derecha ahora contra él, pues nada más que comparen el currículum de Marx Arriaga, sus publicaciones, su trabajo con el de cualquiera de sus críticos", declaró al señalar que "a veces hay desencuentros internos", expresó.

La titular del Ejecutivo federal negó que Marx Arriaga pidiera dinero, como supuestamente denunciaron trabajadores de Educación Pública.

Insistió en que la Nueva Escuela Mexicana no se va a modificar, además que hay enriquecimiento de los libros de texto gratuitos que vienen de los propios maestros y estudiantes.