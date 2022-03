Más actores responden a AMLO sobre Tren Maya: "está a la defensiva"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- La respuesta aireada que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio por el video donde artistas mexicanos piden revisar el tramo 5 del Tren Maya es algo "normal" porque tras recibir ataques por distintos flancos durante su mandato, cualquier cosa lo ve como un movimiento político en su contra.

Así lo considera Andrés Almeida, actor en "Los Héroes del Norte" y "100 días para enamorarnos", quien integró una serie de videos con actrices, cantantes, ambientalistas, académicos y representantes de comunidades mayas, informando que la construcción cuya ruta cambió está destruyendo la selva y pone en riesgo la red de ríos subterráneos.

Horas después, durante su conferencia matutina, AMLO dijo que eran seudoambientalistas y habían sido pagados, lo cual todos los involucrados han negado.

"Que el presidente no lo vea como un movimiento político que lo quiera derrocar o quitarle alguno de sus proyectos, es lo contrario, es tener la posibilidad de como sociedad poder dialogar, de que hable con especialistas y realmente enterarse de cuál puede ser el impacto y las partes contraproducentes", señala Almeida.

"No estamos contra el tren, sino la manera en que se está llevando a cabo. Siento que obviamente, por como se ha dado todo su mandato, porque por todos los frentes hay inquietud o inconformidad, él ya está un poco a la defensiva y creo es natural que así responda creyendo que somos parte de algo, cuando no es así", subraya.

Damayanti Quintanar también opina

Damayanti Quintanar, actriz de "La muchacha que limpia" y "El secreto de Selena" resaltó el momento actual del planeta, donde la contaminación está creciendo.

El tramo 5, recordó, pasaría por terrenos en donde apenas se tiene un metro de espesor, por lo cual es grande la posibilidad de contaminar el agua subterránea.

"Si se contamina el agua, el aire, todos perdemos incluido él. Perdemos todos, los mayas, los ricos, los pobres, los altos, los chaparros, los viejos, todos, no tiene que ver con clases sociales, con grupos o ideologías", dice.

"Lo único que se pide es que se hagan los estudios (de impacto ambiental), no estamos atacándolo o somos enemigos, sino ciudadanos de este planeta tratando de proteger lo importante para todos", agrega Quintanar.

Almeida cuenta con diplomados en medio ambiente y hace dos años organizó una campaña contra la reducción presupuestal a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a la que se sumaron varios actrices y actores. Y Quintanar es alguien que siempre ha estado activa en pro del ambiente y la ecología.

El ingreso de ambos a #SelvameDelTren, una iniciativa de la sociedad civil, se dio de manera natural. Antes del video, los participantes tuvieron varios encuentros con especialistas en la materia ambiental y ecológica.

"Este tipo de ecosistemas son únicos en el mundo, como mexicanos tenemos la obligación de protegerlos y cuidarlos, son tan frágiles que decisiones como adelantar estas obras, los ponen en peligro de perderlos para siempre", alerta Almeida.

"No sólo somos artistas, en realidad hay ambientalistas, gente de la comunidad maya que lleva tiempo alzando la voz y no habían sido escuchados. Lo que pasó es que con gente del medio artístico hubo noticia y se comenzó a hablar de ello, cuando la gente que vive allá, llevaban tiempo sin que se les hiciera caso. No estamos alzando la voz por hobbie o molestar, sino que estamos preocupados y queremos el bienestar por todos", subraya Damayanti.