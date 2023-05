Más de 11.5 mdp costó mitin de AMLO por la Expropiación Petrolera

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- La concentración popular que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el pasado 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, para celebrar el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, tuvo un costo de más de 11.5 millones de pesos.

EL UNIVERSAL tuvo acceso a información del contrato "Servicio Integral para la Organización del evento de conmemoración del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera" en la que se detalla que la Dirección General de Finanzas y Presupuesto de Oficina de Presidencia de la República desembolsó 11 millones 572 mil 496. 40 pesos, IVA incluido.

"Servicio integral para la organización del evento de conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera, humanismo y rescate de la nación. Costo Total: $11,572,496.40 (once millones quinientos setenta y dos mil cuatrocientos noventa y seis pesos 40/100 M.N) IVA incluido", se detalló.

El pasado 18 de marzo, cerca de 500 mil personas se reunieron en el Zócalo y calles alrededor del Centro Histórico de la Ciudad de México para ver y escuchar al presidente López Obrador encabezar la ceremonia por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera.

Para el acto masivo se contrataron pantallas gigantes, un sistema de sonido, cientos de sillas, así como la renta de un escenario y cientos de vallas metálicas.

Acompañado por su gabinete legal y ampliado, y en medio de acusaciones de injerencia de agencias de Estados Unidos en México, López Obrador advirtió que nuestro país es independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos.

Al referirse a la propuesta de legisladores republicanos de que el Ejército de ese país intervenga para combatir a cárteles del narcotráfico, el mandatario recordó que ya no estamos en tiempos de Felipe Calderón ni de Genaro García Luna, además de que en la actual administración no se tienen vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias de la Unión Americana.